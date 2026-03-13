Hegseth: Iraani uus kõrgeim juht on haavatud

Välismaa
USA kaitseminister Pete Hegseth
USA kaitseminister Pete Hegseth Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kevin Lamarque
Välismaa

USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et Iraani režiimi uus juht Mojtaba Khamenei on haavatud ning vigastused võivad mõjutada ka tema välimust.

"Me teame, et uus kõrgeim juht on haavatud ning tõenäoliselt moonutatud," ütles reedel Hegseth.

Hegseth kinnitas veel, et USA ja Iisrael on Iraani-vastast sõda võitmas. 

"Ameerika Ühendriigid hävitavad radikaalse Iraani režiimi sõjaväge viisil, mida maailmas pole kunagi varem nähtud," ütles Hegseth. 

Hegsethi sõnul on USA ja Iisraeli õhuväed tabanud üle 15 000 vaenlase sihtmärgi. "See on tublisti üle tuhande päevas. Ükski teine ​​riik ei suuda seda teha," teatas Hegseth. 

"Kuna meie luure muutub aina paremaks, siis näevad revolutsioonikaart ja Iraani režiim meie lennukite küljel ainult kahte asja, need on tähed ja triibud ning Taaveti täht. See on kurja režiimi halvim õudusunenägu," teatas Hegseth. 

Hegseth ütles, et puuduvad selged tõendid selle kohta, et Iraan oleks Hormuzi väina mineerinud

"Oleme kuulnud neid sellest rääkimas, just nagu teie olete sellest hoolimatult teatanud, aga meil pole selle kohta kindlaid tõendeid," ütles Hegseth ajakirjanikele. 

Hegseth lisas veel, et Iraan ei suuda enam oma hävitatud sõjalisi ressursse taastada.

"Varsti hävitatakse kõik Iraani kaitserajatised. Kõik ettevõtted, mis toodavad Iraani ballistiliste rakettide komponente, on hävitatud," ütles Hegseth. 

Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud näitavad, et USA ja Iisrael jätkavad Iraani sõjaväebaaside hävitamist. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, The Times of Israel

Hegseth: Iraani uus kõrgeim juht on haavatud

