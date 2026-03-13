X!

Boliivia andis kurikuulsa narkoparuni USA-le välja

Boliivia politsei eliitüksuse UMOPAR liikmed Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Ipa Ibanez
Politsei eest aastaid põgenenud ja USA tagaotsitavate nimekirjas olev kurikuulus narkoparun Sebastián Marset võeti reedel kinni Boliivias ning anti üle Ühendriikide võimuesindajatele, selgub Boliivia valitsusallika ja riigitelevisiooni edastatud teabest.

"Sebastián Marset vahistati reede koidikul Boliivia politsei operatsiooni käigus," ütles anonüümseks jääda soovinud valitsusallikas uudisteagentuurile AFP.

Sündmuskohal viibinud AFP ajakirjaniku sõnul peeti Marset kinni riigi idaosas asuvas Santa Cruzi linnas operatsiooni käigus, millesse oli kaasatud sadu politseinikke.

Veidi hiljem andis Boliivia riigitelevisioon teada, et mitmes riigis tagaotsitav Marset anti Santa Cruzi lennujaamas üle USA narkootikumidevastase võitluse ameti (DEA) agentidele, misjärel ta Ühendriikide lennukile pandi.

Operatsiooni käigus peeti kinni veel neli inimest.

Lõuna-Ameerika lõunaosa kurikuulsaima narkoparuni Marseti tabamise eest on välja pandud kahe miljoni dollari suurune pearaha.

Jalgpallihull Marset pesi oma narkoärist saadud tulu, ostes ja sponsoreerides madalama taseme profijalgpallimeeskondi Ladina-Ameerikas ning Euroopas ja pani end isegi algkoosseisu kirja.

Ajalehe Washington Post 2024. aasta profiiliartiklis kirjutati, et ta maksis 10 000 dollarit sularahas, et kanda jalgpallilegendide Pelé, Maradona ja Messi kantud särki numbriga 10.

Leht lisas, et Marset märgistas oma narkosaadetised nimega Lõuna kuningas ning andis korraldusi peita kokaiin küpsiste ja sojaubade saadetistesse.

Teda otsisid taga ka Paraguay võimud.

Paraguay siseminister Enrique Riera ütles ajakirjanikele, et tema riik taotleb mehe väljaandmist, lisades samas, et tema arvates satub Marset tõenäoliselt USA vahi alla.

"Kõige tähtsam on see, et ta on kinni peetud," lisas minister.

Marset oli jooksus alates 2023. aasta juulist, kui ta põgenes oma kodust Santa Cruzis tema tabamiseks korraldatud suure politseioperatsiooni eelõhtul.

Paraguay uurimine seostas teda enam kui 16 tonni kokaiini konfiskeerimisega, sealhulgas 2021. aastal Antwerpeni sadamas avastatud suure kogusega.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

viimased uudised

20:47

Ukraina relvajõud hävitasid Donbassis suure hulga Vene sõjatehnikat Uuendatud

20:31

Türreeni-Aadria velotuuril vahetus liider, Mihkels tagaplaanil

20:27

Hegseth: Iraani uus kõrgeim juht on haavatud Uuendatud

20:15

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

19:43

Pesapalli MM-il alustatakse sõelmängudega, kuhu USA pääses üle noatera

19:29

Boliivia andis kurikuulsa narkoparuni USA-le välja

19:12

Tomingase treener Tobreluts: võtame sihikule uue hooaja

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:57

Fotografiskas näituse avanud Inta Ruka: see on justkui läbilõige Lätist

18:51

"Bootstrap Islandi" loovjuht Rein Zobel: tahtsin anda edasi seiklusjuttude lugemise tunnet

Loetumad uudised

20:47

Ukraina relvajõud hävitasid Donbassis suure hulga Vene sõjatehnikat Uuendatud

09:55

Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast Uuendatud

13:11

USA andis ajutise loa Vene nafta ostuks Uuendatud

08:22

Osa püsiva tervisemurega inimestest pääseb töövõime hindamise kohustusest

12:43

Presidendi palk tõuseb üle 10 000 euro piiri

12.03

PPA: mobiilsete kaamerate tähistamise soov põhineb emotsioonil

11.03

Keeleviktoriin: kui hästi tunned eesti keele kujundlikke väljendeid?

12:58

Kallas: USA tahab Euroopat lõhestada

12.03

Edaspidi saab põhikooli lõpetada ka ühepunktise eksamitulemusega

20:15

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

20:31

Türreeni-Aadria velotuuril vahetus liider, Mihkels tagaplaanil

20:15

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

19:43

Pesapalli MM-il alustatakse sõelmängudega, kuhu USA pääses üle noatera

19:12

Tomingase treener Tobreluts: võtame sihikule uue hooaja

18:57

Fotografiskas näituse avanud Inta Ruka: see on justkui läbilõige Lätist

18:51

"Bootstrap Islandi" loovjuht Rein Zobel: tahtsin anda edasi seiklusjuttude lugemise tunnet

18:43

Galerii: Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitus toimub tänavu viies galeriis

18:04

Uue muusika reede: The Pussycat Dolls, Sibyl Vane, James Blake, Kim Gordon jt

14:18

Vikerraadio e-etteütlusele esitati 8451 etteütlust

14:07

Linnar Looris: isegi mehed ei jää enam teatris balletti vaadates magama

11:57

Vaata Vikerraadio e-etteütluse korrektset teksti

11:10

Siigur: köögiviljaroa loomine on kokale keerulisem kui liharoa tegemine

18:35

Päevakaja (13.03.2026 18:00:00)

17:40

Narva kütmiseks ehitatakse pikk torujuhe

17:35

Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast

15:55

Tallinn tahab kergliiklustunnelite ehituseks rongid seisma panna

15:50

Keskerakond asub üleeuroopalist erakonda valima

15:45

Kaju: Venemaal ei jätku õhutõrjet kõigi strateegiliste objektide kaitsmiseks

15:25

Raadiouudised (13.03.2026 15:00:00)

12:40

Jõhvi vald ei näe Toila kooli kohtuotsuse edasikaebamisel suurt mõtet

12:35

Soome kaitsepolitsei peab laste koduõpet julgeolekuriskiks

12:30

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 16 kraadini

