Boliivia andis kurikuulsa narkoparuni USA-le välja

Politsei eest aastaid põgenenud ja USA tagaotsitavate nimekirjas olev kurikuulus narkoparun Sebastián Marset võeti reedel kinni Boliivias ning anti üle Ühendriikide võimuesindajatele, selgub Boliivia valitsusallika ja riigitelevisiooni edastatud teabest.

"Sebastián Marset vahistati reede koidikul Boliivia politsei operatsiooni käigus," ütles anonüümseks jääda soovinud valitsusallikas uudisteagentuurile AFP.

Sündmuskohal viibinud AFP ajakirjaniku sõnul peeti Marset kinni riigi idaosas asuvas Santa Cruzi linnas operatsiooni käigus, millesse oli kaasatud sadu politseinikke.

Veidi hiljem andis Boliivia riigitelevisioon teada, et mitmes riigis tagaotsitav Marset anti Santa Cruzi lennujaamas üle USA narkootikumidevastase võitluse ameti (DEA) agentidele, misjärel ta Ühendriikide lennukile pandi.

Operatsiooni käigus peeti kinni veel neli inimest.

Lõuna-Ameerika lõunaosa kurikuulsaima narkoparuni Marseti tabamise eest on välja pandud kahe miljoni dollari suurune pearaha.

Jalgpallihull Marset pesi oma narkoärist saadud tulu, ostes ja sponsoreerides madalama taseme profijalgpallimeeskondi Ladina-Ameerikas ning Euroopas ja pani end isegi algkoosseisu kirja.

Ajalehe Washington Post 2024. aasta profiiliartiklis kirjutati, et ta maksis 10 000 dollarit sularahas, et kanda jalgpallilegendide Pelé, Maradona ja Messi kantud särki numbriga 10.

Leht lisas, et Marset märgistas oma narkosaadetised nimega Lõuna kuningas ning andis korraldusi peita kokaiin küpsiste ja sojaubade saadetistesse.

Teda otsisid taga ka Paraguay võimud.

Paraguay siseminister Enrique Riera ütles ajakirjanikele, et tema riik taotleb mehe väljaandmist, lisades samas, et tema arvates satub Marset tõenäoliselt USA vahi alla.

"Kõige tähtsam on see, et ta on kinni peetud," lisas minister.

Marset oli jooksus alates 2023. aasta juulist, kui ta põgenes oma kodust Santa Cruzis tema tabamiseks korraldatud suure politseioperatsiooni eelõhtul.

Paraguay uurimine seostas teda enam kui 16 tonni kokaiini konfiskeerimisega, sealhulgas 2021. aastal Antwerpeni sadamas avastatud suure kogusega.