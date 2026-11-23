Poola võimud teatasid pühapäeval, et riigi kolmest eri paigast leiti Vene rakettide rusud, teatas ajaleht The Kyiv Independent kaks päeva pärast seda, kui Ukraina vastu suunatud ulatusliku rünnaku käigus kukkusid Poolas alla Vene raketid.

Uusimas teadaandes avalikustas Lublini ringkonnaprokuratuur, et tiibrakettide H-101 rusud avastati kolmes Ida-Poola paigas ehk Nowy Lipowiecis, Rudnikis ja Mołodyczis. Esialgsed leiud näitasid ka, et kõik raketid olid valmistatud viimastel nädalatel Venemaal Dubna linnas asuvas tehases.

Kui Nowy Lipowieci ja Rudniki allakukkumispaikades on uurimistoimingud täielikult lõpule viidud, siis Mołodyczi leiukohas lõpetatakse uurimine Lublini prokuratuuri teatel 23. novembril.

Poola võimuesindajad teatasid 20. novembril, et Vene väed rikkusid riigi õhuruumi pärast seda, kui riigi idaosas kukkus alla kaks Vene raketti ja veel üks tuvastamata objekt, mida peetakse kas reaktiivmootoriga drooniks või raketiks. Vahejuhtum leidis aset Ukraina vastu suunatud ulatusliku öise õhurünnaku ajal.

Tahtekoalitsioon, kuhu kuuluvad Suurbritannia ja Prantsuse väed, korraldas samal ajal Poolas sõjaväeõppusi.

Vahejuhtum pälvis Euroopa liidritelt laialdase hukkamõistu.

"See Venemaa rünnak Ukraina territooriumi vastu oli üks suurimaid alates täiemahulise sõja algusest Ukrainas," ütles Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz.

NATO peasekretär Mark Rutte mõistis pärast vestlust Poola peaministri Donald Tuskiga Venemaa rünnaku hukka ning rõhutas, et allianss jätkab Ukraina toetamist.

"See vahejuhtum on selgelt ohtlik ja Venemaa jätkuva Ukraina-vastase sõja tagajärg. Mõistan hukka nii Venemaa rünnakud kui ka selle jätkuva sõja," kirjutas Rutte sotsiaalmeedias.

Uudisteagentuuri Reuters andmetel koguneb NATO Põhja-Atlandi Nõukogu esmaspäeval Brüsselis, et arutada Poola õhuruumi rikkumisi.