X!

Sõja 1480. päev: Venemaa korraldas Ukraina vastu massiivse raketi- ja droonirünnaku

Välismaa
{{1773466380000 | amCalendar}}
Kiiev raketi- ja droonirünnaku all. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva Ukraina vastu massiivse raketi- ja droonirünnaku. Ukraina õhujõudude andmetel tulistasid Vene väed Ukraina pihta ligi 500 drooni ja raketti, tabades 28 asukohta.

Oluline laupäeval, 14. märtsil kell 22.32:

- Vene väed ründasid Sumõ oblastit;

- Kiievile tehtud õhurünnakus on hukkunute arv tõusnud viieni;

- Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega;

- Kiievi elektrivõrgud teatasid avariilistest elektrikatkestustest;

- Poolas tõusid Vene rünnaku tõttu õhku hävitajad;

- Ukraina droonid tabasid Krasnodari oblastis laeva ja naftatöötlemistehast;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 810 sõdurit.

Vene väed ründasid Sumõ oblastit

Vene väed ründasid 14. märtsil Sumõ oblastis tsiviilinfrastruktuuri, mille tagajärjel sai vigastada kolm tsiviilisikut, teatas Sumõ oblasti sõjaväevalitsus.

Ukrinformi andmetel teatas valitsus Telegramis, et droonid ründasid Šostka kogukonda. Rünnaku ajal viibis löögikoha lähedal linnaliinibuss.

Rünnakus sai vigastada 64-aastane bussijuht. Talle anti arstiabi, kuid haiglaravi ei vajanud. Reisijad viga ei saanud. Samuti said kahjustada mitu elamut ja tsiviilsõidukid.

Kiievile tehtud õhurünnakus on hukkunute arv tõusnud viieni

Kiievi oblastis on 14. märtsil toimunud ulatusliku Venemaa rünnaku hukkunute arv tõusnud viie inimeseni.

Sellest teatas Ukrinformi andmetel piirkondliku riikliku administratsiooni juht Mõkola Kalašnõk Telegramis.

"Brovõs on kinnitust leidnud 1970. aastal sündinud mehe surm. See on juba neljas selle rünnaku ohver selles linnas. Veel üks inimene tapeti vaenlase poolt Võšgorodi rajoonis," ütles Kalašnõk.

Kiievi oblasti politsei peadirektoraadi juhi Anatoli Štšadõlo sõnul on praegu kinnitatud viis hukkunut ja 22 vigastatut. Kahjustada sai 37 eramut, 59 korterelamut ja 23 sõidukit.

Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega

Ukraina pealinnas Kiievis kuuldi plahvatusi umbes kell 3.10 kohaliku aja järgi, teatasid kohapealsed Kyiv Independent ajakirjanikud, kui Ukraina õhutõrjesüsteemid ründasid saabuvaid sihtmärke.

Umbes samal ajal teatas Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Tõmur Tkatšenko, et Venemaa ründab pealinna ballistiliste rakettidega ja kutsus elanikke üles varjenditesse jääma kuni õhurünnakuohu tühistamiseni.

Ukraina õhujõudude andmetel tulistasid Vene väed laupäeva õhtul Ukraina pihta ligi 500 drooni ja raketti, tabades 28 asukohta. Esialgsetel andmetel tulistati alla 460 sihtmärki – 58 raketti ja 402 erinevat tüüpi drooni. Rünnaku peamine sihtmärk oli Kiievi oblast.

Kiievi oblastis hukkus öises rünnakus vähemalt neli ja sai vigastada 15 inimest, ütles piirkonna kuberner Mõkola Kalašnõk. Brovõ rajoonis hukkus kaks ja sai vigastada neli inimest, Võšhorodi rajoonis sai kuberneri sõnul vigastada veel üks inimene.

Zaporižžja oblastis said Venemaa õhurünnakutes vigastada neli tsiviilisikut, sealhulgas kaks last, teatas piirkonna sõjaväevalitsuse juht Ivan Fedorov.

Rünnaku järel sai linnas kahjustada ja süttis põlema eramu. Ametnike teatel said vigastada 35-aastane naine, 40-aastane mees, 16-aastane tüdruk ja 11-aastane poiss.

Kiievi elektrivõrgud teatasid avariilistest elektrikatkestustest

DTEK teatab oma veebisaidil, et Kiievi oblastis on kehtestatud avariilised elektrikatkestused. Teadaolevalt oli laupäeva õhtul Ukrainale suunatud Venemaa rünnak suunatud muu hulgas energiarajatiste vastu.

Nagu BBC Ukraina teenistus teatas, on Kiievist ja Kiievi oblastist tulnud esimesed teated elektrikatkestustest. Ukraina piirkondadest on tulnud ka teateid rangemate elektrikatkestuste ajakavade kehtestamise kohta.

Poolas tõusid Vene rünnaku tõttu õhku hävitajad

Poolas tõusid Venemaa armee Ukrainas läbi viidud raketirünnakute tõttu õhku hävitajad. X-võrgustikus avaldatud Poola sõjaväe avalduses öeldi, et patrullis osalevad NATO lennukid.

Poola sõjavägi pani ka oma õhutõrjesüsteemid valmisolekusse. Poola kasutab sageli oma hävituslennukeid, kui Venemaa strateegiline lennuvägi korraldab Ukraina vastu ulatuslikke rünnakuid.

Ukraina droonid tabasid Krasnodari oblastis laeva ja naftatöötlemistehast

Krasnodari krai operatiivstaap teatas, et Krasnodari krai Temrjuki rajoonis Kavkazi meresadamas toimunud Ukraina droonirünnakute tagajärjel sai vigastada kolm inimest ja kahjustada tehniline laev.

"Kaikompleksis puhkes lokaalne tulekahju, mis kustutati kiiresti," teatas töörühm sotsiaalmeedias avaldatud avalduses. Töörühma teatel viidi kolm vigastatud inimest haiglasse.

Samuti kinnitati varasemaid sotsiaalmeedias avaldatud teateid Afipski naftatöötlemistehase ründamise kohta, mille tagajärjel puhkes tulekahju.

Töörühma teatel inimohvreid ei olnud, kuid tehnilised seadmed süttisid põlema.

Kanal SHOT Telegram teatab kohalikele elanikele viidates, et plahvatused Krasnodari krais algasid umbes kell 1.00 öösel ning erinevates piirkondades oli kuulda üle tosina plahvatuse. Krasnodari lennujaam on suletud. Nii Kavkazi sadam kui ka Afipski naftatöötlemistehas on varem korduvalt Ukraina droonidega pihta saanud.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 810 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 278 430 (võrdlus eelmise päevaga +810);

- tankid 11 777 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 24 212 (+10);

- suurtükisüsteemid 38 421 (+52);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1686 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1332 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 349 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 177 286 (+2147);

- tiibraketid 4403 (+0);

- laevad/kaatrid 31 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 83 403 (+180);

- eritehnika 4088 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BBC, The Kyiv Independent, BNS

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo