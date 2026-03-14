X!

Kõlvart: valitsus peab hinnatõusu vältimiseks kütuse käibemaksu langetama

Eesti majandus on kolmeaastase languse ning arvukate maksutõusude järel jõudnud olukorda, kus inimestel ja ettevõtetel puudub puhver uute ootamatute kulutustega toime tulla ning seetõttu peab valitsus võtma koheselt kasutusele meetmed kütuse hinnatõusude leevendamiseks, ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart Paides toimuva volikogu istungi poliitilises avalduses.

"Lisaks planeeritud aktsiisitõusu ära jätmisele tuleb langetada ajutiselt ka kütuse käibemaksu. Üksnes riigipoolse hinnatõusu tühistamisest ei piisa, vaid tuleb leevendada ka juba toimunud ning lähitulevikus toimuvaid hinnatõuse," ütles Mihhail Kõlvart. 

Keskerakonna juhi sõnul mõjutab kütuse hind kogu majandust ning see on oluline sisend mitte ainult logistikavaldkonnas, vaid ka tööstuses, sealhulgas toiduainetööstuses ja põllumajanduses. 

"Eesti toiduainetööstus ja kaubandus on jätkuvalt languses ning põllumajandus on läbinud mitmeid kriise. Eesti inimeste seas on kerkinud absoluutse vaesuse osakaal ning toit on juba tänaste hindade juures paljudele kättesaamatu. Sellest tulenevalt on kasvanud ka poevarguste arv. Toidu käibemaksu alandamise petitsiooni otsustas Reformierakonna juhitav koalitsioon hoolimata 100 000 inimese toetusest prügikasti visata. Toidu hinna kallinemine kütusehindade mõjul aga halvendaks olukorda nii inimeste toimetuleku kui riigi majanduse mõttes veelgi," rääkis Kõlvart. 

Olukorra tõsidusest annab Kõlvarti hinnangul märku ka järgmisel nädalal toimuv põllumeeste üleriigiline protestiaktsioon.

"Põllumehed on pidanud viimase aasta jooksul taluma lisaks tavapärastele probleemidele ka üleujutusi ja seakatku, samuti valitsuse ükskõiksust nende kriiside lahendamisel. Märgakem põllumehi ja tunnustagem nende kandvat rolli Eesti toidujulgeoleku tagamisel. Riigi kohustus on hoida ära kütusehinna põhjustatud järgmine kriis meie põllumajanduse ja kogu toidujulgeoleku jaoks," märkis ta. 

Kõlvart lisas, et korras majanduse ning läbimõeldud maksusüsteemiga riigis ei oleks vaja iga ootamatuse korral töötada välja toetus- ja kompensatsioonimeetmeid. "Eestis on aga viimase kolme aasta jooksul kehtestatud maksutõusudega ja järsult tõusnud elektrihindadega ammendunud inimeste ning ettevõtete taluvuspiir uute kulutustega toimetulekul. Seetõttu on riigipoolsed sammud kütusehinna stabiliseerimiseks praegu hädavajalikud," kinnitas Mihhail Kõlvart. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Kõlvart: valitsus peab hinnatõusu vältimiseks kütuse käibemaksu langetama

