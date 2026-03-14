X!

Slovakkia loobus Venemaa sanktsioonide uuendamise blokeerimisest

Välismaa
Slovakkia peaminister Robert Fico.
Slovakkia peaminister Robert Fico. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Euroopa Liit teatas laupäeval, et pikendas veel kuueks kuuks sanktsioone 2600 Venemaa füüsilise ja juriidilise isiku vastu, kuna Slovakkia loobus oma vastuväidetest.

Euroopa Liidu nõukogu teatas, et sanktsioone, mis kehtestati pärast Venemaa 2022. aasta sissetungi Ukrainasse, pikendati veel kuueks kuuks kuni 15. septembrini – päev enne eelmise kuuekuulise perioodi lõppemist.

Selleks oli vaja ühehäälset toetust ning Slovakkia oli nõudnud kahe nime eemaldamist nimekirjast - Vene miljardär Ališer Usmanov ja finantsgrupi Alpha üks asutajatest Mihhail Fridman.

EL-i diplomaatiline allikas ütles AFP-le, et Slovakkia ei saanud oma tahtmist. EL teatas, et nimekirjast eemaldati kaks nime – täpsustamata, kes need olid. Veel viie isiku nimed eemaldati, kuna nad on nüüdseks surnud.

Slovakkia ja Ungari, mõlemad Moskvaga lähedastes suhetes, olid ähvardanud mitte toetada sanktsioonide uuendamist nimekirja praegusel kujul.

Mõlemad riigid süüdistavad Kiievit Družba naftajuhtme taasavamisega tahtlikus viivitamises. Juhe pumpab Vene naftat kahele sisemaariigile ning Ukraina sõnul sai see jaanuaris Venemaa rünnakutes kahjustada.

Ungari blokeerib endiselt 90 miljoni euro suurust EL-i laenu Ukrainale ning uusi Moskva-vastaseid sanktsioone seoses naftavaidlusega Kiieviga.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

