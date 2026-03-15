Võrumaa muuseumis avati tekstiilinäitus

12 eri põlvkonda kuuluva, tekstiilikunstniku tööde näitus käsitleb moodi kui reljeefset vormi, mis suhestub kehaga nagu maastik, milles kohtuvad loodus, müüt ja isiklik kogemus.

"Kuraatorite lähtepunkt on olnud seesama väga inspireeriv kupliline Lõuna-Eesti, kus ka meie endi juured on ja oleme siis vaadanud nende erinevate generatsioonide kunstnike loomingut läbi erinevate pinnavormide tekstuuride ja erinevate reljeefide, et just nagu loodusmaastik on väga mitmekesine ja erinevate tekstuuridega, et samamoodi on meie kehakatted ja viis kuidas moekunstnikud maastikust mõtlevad," ütles näituse kuraator Bianka Soe.

Näiteks moekunstnik Vilve Unt, kes on oma töödes kasutanud palju etnograafilisi lõikeid, põimis kleidile ülesküntud põllu motiivi.

"Siin on see konkreetne seto sukmanist inspireeritud kleit ja et oleks põnev on selle musta kleidi külge õmmeldud nöörvoltidega nagu ülesküntud põld väikesed vaod on nagu sees, et sellist teist iseloomu kleidile anda," ütles Unt.

Näitusel leiab taaskord kinnitust tõdemus, et kunstnikul on loodusest võimalik alati leida uusi ideid.

"Loodus on moe, disaineri, kunstniku jaoks üks peamisi inspiratsiooniallikaid. See on tajutav kõigis nendes teostes, et kas me näeme siin selliseid põlluviirgusid või me näeme siin heinasaadi või me näeme siin mingisugust karu vormi – see kõik on ääretult looduslähedane ja mõnus ja tahab katsumist ja vaatamist. Kuigi kunstisaalis me esemeid katsuda ei soovita, aga kindlasti silmadega on siin lusti ja rõõmu väga palju," ütles teine näituse kuraator Marion Laev.

Tekstiilinäitus "Pinnamood. Kolm põlvkonda moemaastikul" jääb Võrumaa muuseumis avatuks kuni 26. aprillini.