Asendusõpetajana tegutsemine võimaldab rohkem teenida

Koolidele ja lasteaedadele MTÜ ASÕP platvormi kaudu pakutavad asendusõpetajad saavad tavaõpetajast kõrgemat tunnipalka, samal ajal pääseb lasteaia asendusõpetajaks ka näiteks kõrgharidust omamata.

Lasteaiaõpetajate asendusprogrammiga on ASÕP-i asendusõpetajate programmi juhi Gerli Neppi sõnul liitunud 154 lasteaeda. Keskmiselt asendatakse ühes kuus lasteaedades õpetajaid umbes 3000 tunni jagu ning iga kuu käib programmist läbi keskmiselt 150 asendusõpetajat.

Asendusõpetaja võib lasteaias töötada kuni 35 tundi nädalas ning nende brutotasu on 16,42 eurot tunnis. Kui arvestada õpetaja miinimumpalka, mis on 2026. aastal 1970 eurot kuus, teenivad asendusõpetajad õpetajatest tunnis enam kui neli eurot rohkem.

Kuigi ASÕP-i kodulehel on kirjas, et lasteaedadesse oodatakse asendusõpetajateks vaid inimesi, kellel on kõrgharidus või omandamisel pedagoogiline haridus, ei vasta see päris tõele.

Neppi sõnul võetakse programmi vastu ka ükskõik millisel alal kõrgharidust omandavad inimesed. Selliseid asendusõpetajaid on programmis osalejatest neli protsenti.

"2024. aasta novembris avasime infosüsteemi. Selle käivitamise faasis oli meie jaoks oluline, et andmebaasis oleks piisav arv inimesi, et saaksime õppeasutustele reaalselt toeks olla ja aidata katta asendusvajadusi olukorras, kus Eestis on suur õpetajate puudus. Seetõttu oli võimalik programmi kandideerida ka juhul, kui inimene oli alles omandamas kõrgharidust, sõltumata erialast," sõnas Neppi.

Sellistele isikutele tehakse Neppi sõnul põhjalik taustauuring: varasem lastega töötamise kogemus, läbitud pedagoogilised koolitused.

ERR-iga rääkis üks programmis osaleja, kes on omandamas mitteerialast kõrgharidust ning kel varasemat kokkupuudet haridusvaldkonnas töötamisest pole. Asendusõpetajaks kandideeris ta eelmise aasta suvel.

Tema sõnul oli vastuvõtuprotsess üllatavalt kiire ja pinnapealne, näiteks küsiti temalt ilma videota neljaminutilises kõnes, kui suur on ta empaatiavõime ning kuidas ta seda kümne palli süsteemis hindaks.

Edaspidi isikul kokkupuudet ASÕP-i korraldustiimiga olnud pole.

Lisaks sellele on programmis tehtud erandeid kandidaatidele, kellel ei ole kõrgharidus omandamisel.

"Lasteaedade puhul oleme teinud ka üksikuid erandeid kandidaatidele, kellel on keskharidus, kuid on läbinud vähemalt 150 tundi pedagoogilist väljaõpet ning kellel on vähemalt aasta kogemust lastega töötamisel," ütles Neppi.

Selliseid isikuid on ASÕP-i registris kaheksa.

Lisaks sellele ei tohi lasteaia asendusõpetajatel olla lastega töötamise keeldu. Neppi sõnul tehakse selle tõestamiseks karistusregistrisse programmi võtmisel päring ning lisaks tehakse igakuist korduskontrolli, et olukord poleks muutunud.

Neppi rõhutas ERR-ile, et lõplik otsustamisõigus jääb siiski lasteaedadele.

"Õppeasutused näevad süsteemis asendusõpetaja profiili, sealhulgas tema hariduslikku tausta, kogemust ja motivatsioonikirjeldust ning saavad selle põhjal otsustada, kas kandidaat vastab nende ootustele," ütles Neppi.

ASÕP-i nõukogusse kuulub SA Heateo juht Pirkko Valge, Helmes AS-i partner Ove Muuk ja Eesti linnade ja valdade liidu arendusjuht Ott Kasuri.

2017. aastal loodud ASÕP on 2021-2027 haridus- ja teadusministeeriumi strateegiline partner, aastatel 2021-2023 COVID-19 kriisi leevendamisel, alates 2023. aasta sügisest eestikeelsele haridusele üleminekul.