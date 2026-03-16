Ministeerium loobus õpilastele ja eakatele bussipileti kehtestamisest

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terrase plaani, et seni maakonnabussides tasuta sõitnud lapsed ja pensionärid peaksid hakkama pileti eest maksma, praegu ministeeriumi kinnitusel enam ei menetleta.

Terras tuli jaanuari alguses välja ideega, et ühistranspordireformi tulemusel peaksid lapsed ja pensionärid hakkama maksma maakonnabusside kuukaardi eest 15-20 eurot või ostma 50-60-sendise üksikpileti.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakonna nõuniku Fred Püssi sõnul on see plaan praeguseks kõrvale heidetud ja sellele ei ole kavandatud ka jõustumisaega.

"Praeguse arutelu keskmes on maakondliku ühistranspordi toimepidevuse tagamine olukorras, kus kulud kasvavad ja olemasolev rahastus ei kata teenuse mahu säilitamist. Sisuline valik on, kas leitakse täiendav rahastus või tuleb hakata vähendama liine ja väljumisi," lisas Püss.

Terrase hinnangul peab ühistranspordi eesmärk olema inimestele toimiv ja kättesaadav teenus. Seetõttu on fookus praegu Püssi sõnul sellel, kuidas säilitada ühendused ja tagada inimestele vajalik liikumisvõimalus, panemata lisakoormust õpilastele ja pensionäridele.

Esmaspäeval teatas ministeerium uuendusest, mille kohaselt saab alates 16. märtsist Tallinnas ja Harjumaal kasutada üht perioodipiletit rongi, maakonnaliini bussi ja Tallinna ühistranspordiga sõitmiseks.

Ühispileti uuendamine on esimene samm üleminekul ühtsele piletisüsteemile, kus piletid hakkavad sama põhimõtte järgi kehtima eri ühistranspordiliikides ning tsoonisüsteem muutub senisest lihtsamaks.