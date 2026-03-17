Linnugripp murrab Viimsis ja Pirital hulganisti luikesid

Nii Viimsi kui ka Pirita rannast leitud surnud luiged on tõenäoliselt nakatunud linnugrippi, ütles põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda kommentaaris ERR-ile. Kuna piirkonnas on varasemate analüüside põhjal gripp tuvastatud, siis iga linnu puhul eraldi testi ei tehta.

"Nii Viimsi kui ka Pirita rannast on leitud hulganisti hukkunud luikesid. Antud piirkondades on juba varem analüüsitud veelinde linnugripile ning taudi esinemine on kinnitust leidnud. Seetõttu amet täiendavalt surnud linde ei analüüsi, sest on teadmine, et haigus on nendes piirkondades laialt levinud," sõnas Kalda.

Linnugrippi haigestuvad ja hukkuvad erinevad mets- ja veelinnud. Praegu on luikesid randades kõige rohkem, mistõttu on ka hukkunud just need linnud, selgitas Kalda.

Kalda sõnul vastutavad hukkunud mets- ja veelindude kokku kogumise eest kohalikud omavalitsused. Amet kohtus ka rannikuäärsete omavalitsuste esindajatega, selgitas neile linnugripi olemust ja andis neile praktilist nõu, kuidas korraldada linnukorjuste kogumine keskkonda ja ennast ohtu seadmata.

"Lindude kogumisel ei tohi seada ohtu oma elu ja tervist, seetõttu tuleb hukkunud linnud jätta leiukohta ja teavitada põllumajandus- ja toiduametit, kes võtab ühendust vastava kohaliku omavalitsusega," lausus Kalda.

Kalda kinnitas ka, et kohalikud omavalitsused on aktiivselt hukkunud linde oma territooriumilt kokku korjanud, kuid Tallinna linnas on kogumine mõningal määral takerdunud.

"Tallinna linnas on tekkinud mõningased tõrked, kuid loodetavasti lahenevad need lähiajal ning hukkunud linnud korjatakse kokku kohaliku omavalitsuse poolt," lisas Kalda.

Viimsi vallas tegeleb metsloomade ja -lindudega seotud küsimuste lahendamisega Jäägriabi OÜ vastava lepingu alusel.

"Linnugripi kahtlusega lindude äraviimisega on siiani tegelenud suuresti põllumajandus- ja toiduamet. Kuna surnud lindude hulk näitab kasvutrendi, PTA koormus on selles osas suur ja valla lepingupartner Jäägriabi OÜ osutab teenust ka mujal kui ainult Viimsi vallas, siis võib hukkunud lindude kokku korjamisel tekkida väikseid viivitusi," ütles Viimsi abivallavanem Alar Mik, kinnitades, et Viimsi vallas pole praegu korjuste äraviimisega tõrkeid olnud.

Reeglina reageerib vallavalitsus teatele samal päeval, kuid kuna hukkunud lindude hulk on väga suur, võib reageerimisaeg veidi pikeneda. Jäägriabi OÜ on siiani kokku korjanud ligikaudu 20 surnud linnu korjust Viimsist. Ülejäänuga on tegelenud põllumajandus- ja toiduamet.

Pirital tegeleb korjuste korjamisega HKP OÜ.

"Kuni viimase ajani tegeles hukkunud luikedega Pirita rannas põllumajandus- ja toiduamet, kellega Pirita linnaosa valitsus sel teemal ühendust hoidis. Paraku on surnud lindude arv kasvanud tavapärasest suuremaks ja korjuste kokku kogumise ülesanne on nüüdsest antud üle linnaosa rannahoolduspartnerile HKP OÜ," ütles Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit.

Teisipäeva hommiku seisuga on surnud luikesid Pirita rannalt kokku korjatud umbes 20, lisas Saarniit.

Pirita rannaala hooldusleping HKP OÜ-ga näeb ette, et ettevõte koristab aasta läbi hooldusalal olevad ja veepiiril ning madalas vees hulpivad looma- ja linnukorjused kahe tunni jooksul alates vastava info laekumisest.

Haigustunnustega lind tuleb jätta leiukohta ja võtta ühendust riigiinfo telefoniga 1247, kust antakse edasised juhised.