Belgia peaminister kutsus EL-i üles sõlmima Venemaaga kokkulepet

Belgia peaminister Bart De Wever kutsus Euroopat üles saavutama Venemaaga kokkulepet, et lõpetada sõda Ukrainas. Väljaanne Euronews märkis, et De Weveri sõnul on läbirääkimiste teel saavutatud kokkulepe vajalik ka odava energia kättesaadavuse taastamiseks.

"Eravestlustes nõustuvad Euroopa juhid minuga, kuid keegi ei julge seda kõva häälega välja öelda. Me peame lõpetama konflikti Euroopa huvides, kuid samas olemata Putini suhtes naiivsed," ütles Belgia peaminister.

Valitsusjuhi hinnangul ei tohiks Euroopa korrata suhetes Venemaaga varasemaid vigu. De Wever rõhutas samal ajal vajadust taasrelvastumise ja vägede paigutamise järele idapiiridele.

"Samal ajal peame normaliseerima suhted Venemaaga ja taastama juurdepääsu odavale energiale. See on terve mõistus," lisas peaminister.

De Weveri hinnangul on Euroopa topeltstrateegia, sõjaline toetus Ukrainale ja surve Venemaa majandusele, muutunud ilma Ühendriikide toetuseta elujõuetuks.

"Arvestades, et me ei saa Putinile survet avaldada tarnides Ukrainale relvi ega kägistada tema majandust ilma USA toetuseta, siis on ainult üks tee ehk sõlmida kokkulepe," ütles Belgia peaminister.