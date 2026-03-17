Sõja 1483. päev: Moskva on mitmendat päeva Ukraina droonirünnakute all

Moskva linnapea teatas teisipäeva varahommikul 30 Ukraina drooni kahjutuks tegemisest, mis näitab, et juba mitu päeva kestnud Ukraina suured droonirünnakud Venemaa pealinnale jätkuvad. Sotsiaalmeedias levivad teated suurest plahvatusest Venemaal Pihkva oblastis baseeruva 76. õhudessantdiviisi territooriumil.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 17. märtsil kell 18.32:

- Moskva on mitmendat päeva Ukraina droonirünnakute all;

- Kuulduste kohaselt toimus Pihkva diviisis suur plahvatus;

- Zelenski: Ukraina nurjas Venemaa märtsiks kavandatud pealetungi;

- Zelenski külastab Londonit ja Madridi;

Raport: USA kindral jättis rongi salastatud kaardid

USA armee endine kindral, kes pidi jälgima Ühendriikide sõjalist toetust Ukrainale, jättis rongi salastatud kaardid. Kindral sai kuu aega hiljem toimunud õhtusöögil liigse alkoholitarbimise tõttu põrutuse, selgub USA kaitseministeeriumi peainspektori raportist.

50-leheküljeline aruanne leidis, et Saksamaal baseeruvat Ukraina julgeolekuabigruppi juhtinud erukindral Antonio Aguto Jr. rikkus välisministeeriumi salastatud kaartide käsitlemise reegleid.

Aruanne koostati pärast mitme anonüümse kaebuse esitamist. Aguto jättis salastatud materjalid oma töötajate, mitte diplomaatilise kulleri kätte. USA saatkond Ukrainas sai salastatud dokumendid kätte, kui rong päev hiljem Ukrainasse naasis. Aguto võttis selle juhtumi eest vastutuse.

Eraldi intsident, mis toimus kuu aega hiljem, 14. mail 2024, näis Aguto kohtumisel toonase välisministri Antony Blinkeni ja USA suursaadikuga näitavat järkjärgulise allakäigu märke. Uurimine tuvastas, et Aguto käitumine oli tingitud põrutusest, mille ta sai pärast karmi joomingut, mis toimus 13. mail.

Von der Leyen: EL aitab taasavada Ukrainas kahjustatud naftatoru

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles teisipäeval, et ühendus aitab taasavada kahjustatud torujuhtme, mis pumpab Vene naftat Ungarisse.

Ungari süüdistab Ukrainat üha teravnevas tülis remondiga venitamises.

"EL on pakkunud Ukrainale tehnilist tuge ja rahastust. Ukrainlased on selle pakkumise heaks kiitnud ja vastu võtnud," ütles von der Leyen avalduses, mis avaldati koos Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõusolekukirjaga.

Moskva on mitmendat päeva Ukraina droonirünnakute all

Moskva linnapea teatas teisipäeva varahommikul 30 Ukraina drooni kahjutuks tegemisest, mis näitab, et juba mitu päeva kestnud Ukraina suured droonirünnakud Venemaa pealinnale jätkuvad.

"Veel neli Moskva suunas lennanud drooni on hävitatud. Eriteenistused töötavad õnnetuspaigal," teatas linnapea Sergei Sobjanin avalduses. Sellega tõusis alates keskööst alla tulistatud droonide koguarv 30-ni. Varem teatati 26 Vene pealinna suunas liikunud droonist, mille Vene õhutõrje väidetavalt kahjutuks tegi.

Ametlikel andmetel tegi Vene õhukaitse esmaspäeva jooksul kahjutuks 62 Moskva suunas teel olnud Ukraina ründedrooni.

Esmaspäeval teatas Sobjanin , et Vene õhutõrje tulistas nädalavahetusel alla 250 Ukraina drooni, mis olid teel Venemaa pealinna poole. Moskva meeri väitel oli tegemist aasta suurim rünnakukatsega pealinna vastu.

"Viimase kahe päeva jooksul on õhutõrjeväed hävitanud umbes 250 vaenlase drooni, mis suundusid otse Moskvale või mis tabati Moskvale suundumas teisel kaitseliinil," ütles Moskva linnapea Sobjanin sotsiaalmeedias.

Hilisemas, riikliku uudisteagentuuri TASS teates märgiti, et Moskva on olnud selle aasta suurima droonirünnaku all juba alates 14. kuupäevast (laupäevast – toim.). Viimase kolme päeva jooksul on Venemaa kaitseministeeriumi õhutõrjesüsteem alla tulistanud 181 Moskvale lähenenud drooni – vastavalt 65, 54 ja 62 drooni päevas ning droonirünnakud jätkuvad endiselt.

Over 20 Drones Destroyed in Moscow Amid Escalating Attacks. Since midnight Tuesday, over 20 drones have been intercepted over Moscow,

marking a significant escalation in Ukrainian drone attacks, according to TASS.

No casualties or damage reported. https://t.co/cEj9fmBaUs pic.twitter.com/l5MsoQpids — NationPress (@np_nationpress) March 17, 2026

Ukraina suurtest droonirünnakutest teatasid ka sõjasündmusi kajastavad sotsiaalmeediakontod, mille autorid märkisid, et regiooni lennuliiklus on tõsiselt häiritud, mobiilsidevõrgud on maas ja väidetavalt on isegi lauatelefonid osaliselt välja lülitatud.

Kuulduste kohaselt toimus Pihkva diviisis suur plahvatus

Sõjasündmusi kajastavate sotsiaalmeediakontode teatel toimus teisipäeval Venemaal Pihkva oblastis baseeruva 76. õhudessantdiviisi territooriumil suur plahvatus.

"Pihkva oblastis Kislovos asuvas 76. kaardiväe õhudessantdiviisi (väeosa 07264) väljaõppebaasis toimus ilmselt tohutu plahvatus. Põhjus on teadmata," kirjutas Igos Suško sotsiaalmeediakeskkonnas X.

Russia: An apparent massive explosion engulfed in fire the military training base of the 76th Guards Airborne Assault Division (military unit 07264) in Kislovo, Pskov region. Cause unknown.

Just 32km from Estonia and 48km from Latvia. pic.twitter.com/oqTVRB7kOV — Igor Sushko (@igorsushko) March 17, 2026

"NASA FIRMS viitab olulisele termilisele anomaaliale Venemaa Zavelitšje väljaõppepolügoonil Kislovo lähedal Pihkva oblastis. Tulekahju on ilmselt toimunud laskemoonaladude piirkonnas ja lõuna poole jäävatel väljadel. Põhjus pole teada ja [ametlikke] teateid pole ka," kirjutas kasutaja Malcontent News.

NASA FIRMS indicates a significant thermal anomaly at the Russian Zavelichye Training Ground near Kislovo in the Pskov Oblast. The apparent fire is in the area of ammunition sheds and the fields to the south. No cause known and no reports. pic.twitter.com/4wjBvAN93M — Malcontent News (@MalcontentmentT) March 17, 2026

Plahvatuskoht asub kõigest 32 kilomeetri kaugusel Eesti piirist ja 48 kilomeetri kaugusel Lätist.

Venemaa üheks eliitväeosaks peetavast Pihkva õhudessantdiviisist on suur osa Vene agressioonisõjas Ukrainas hävinud, kuid diviisi asukohas toimub ilmselt uute sõdurite väljaõpe.

Zelenski: Ukraina nurjas Venemaa märtsiks kavandatud pealetungi

Ukraina nurjas Venemaa strateegilise pealetungioperatsiooni, mille vaenlane oli kavandanud selle aasta märtsiks, teatas president Volodõmõr Zelenski esmaspäeval oma õhtuses videopöördumises.

"Ukraina kaitsevägi on nurjanud Venemaa strateegilise pealetungioperatsiooni, mille vaenlane oli kavandanud tänavu märtsiks. Ja kuigi rünnakud on pidevad ja rünnakutegevus jätkub, siis ei vasta rünnakute intensiivsus ja vastasseisu ulatus sellele, mida venelased olid kavandanud ja mida nende väejuhatus oli Venemaa poliitilisele juhtkonnale lubanud," rääkis Ukraina president.

Riigipea sõnul on see oluline, sest Ukraina tugevus rindel tugevdab riigi positsioone ülemaailmselt, sealhulgas diplomaatias ja suhtluses rahvusvaheliste partneritega.

"Meie tugevus rindel on absoluutselt kõigi Ukraina positsioonide tugevus, meie suhtlus maailmaga, meie diplomaatia ja maailma võime seista koos meiega – olgu väljakutsed millised tahes," seletas Zelenski.

Pärast vestlust Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõiga ütles Zelenski, et Ukraina sõdurid väärivad oma pingutuste eest tunnustust.

President tänas iga üksust, mis tegutseb Donetski suunal, aga ka neid, kes kaitsevad Ukrainat Harkivi oblastis ja Sumõ oblasti piirialadel. Oluliseks jääb ka Zaporižžja rinne, kus Vene väed püüavad oma positsioone tugevdada, kuid Ukraina kaitsjad hävitavad neid tõhusalt.

President tänas ka Ukraina ründedessantvägesid ja teisi Ukraina kaitseväe osi, sealhulgas jalaväeüksusi, drooniüksusi, suurtükiväge, luuret, erioperatsioonide väejuhatust, aga ka Ukraina rahvuskaarti ja Ukraina riiklikku politseid, mis samuti osalevad riigi kaitsmises.

Zelenski sõnul nurjas Ukraina varem edukalt ka teise suure Venemaa pealetungioperatsiooni, mille Moskva kavatses käivitada eelmise aasta lõpus.

Zelenski külastab Londonit ja Madridi

Ukraina president külastab teisipäeval Suurbritanniat ja kolmapäeval Hispaaniat.

"Meie vankumatu otsus seista Ukraina kõrval püsib ning me võtame president Zelenski homme siin riigis vastu," ütles Ühendkuningriigi kaitseminister John Healey esmaspäeval parlamendile. Peaminister Keir Starmer oli juba enne seda kinnitanud, et kohtub peagi Ukraina juhiga.

Zelenski külastab järgmisel päeval Madridi, kus kohtub Hispaania peaministri Pedro Sánchezega.

Ukraina riigipeal on kavas sõlmida leppeid ja anda ühispressikonverents Sánchezega.

Tegemist on Zelenski neljanda visiidiga Hispaaniasse pärast 2022. aasta veebruari, mil Venemaa tungis Ukrainasse ning algas täiemahuline agressioonisõda.

Zelenski visiidid Hispaaniasse on osa tema püüdlustest koguda lääne liitlastelt diplomaatilist ja sõjalist toetust. Novembris rääkis Ukraina president Hispaanialt välja uue, 615 miljoni euro väärtuses sõjalise abi pärast kohtumist Sánchezega Madridis.

Zelenski eelseisvast visiidist teatas esimesena eelmisel nädalal Hispaania kaitseminister Margarita Robles.

"Me ei tohi Ukrainat unustada. Ukraina on seal. Ukraina on olemas," toonitas minister.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 930 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 280 860 (võrdlus eelmise päevaga +930);

- tankid 11 783 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 218 (+3);

- suurtükisüsteemid 38 477 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1688 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1333 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 349 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 181 153 (+1883);

- tiibraketid 4468 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+1);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 83 744 (+120);

- eritehnika 4091 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.