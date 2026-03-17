Praxise uus juht: mõttekoda hoiab lõhestunud ühiskonnas fookuse faktidel

Praxise uus juht Eve Mägi ütles, mida polariseerunumaks muutub avalik debatt, seda olulisem on hoida fookust faktidel ja sisulisel dialoogil. Praegu on Praxises vaatluse all mitmed olulised teemad, näiteks kuidas maskuliinsuse narratiivid meeste elu mõjutavad.

Praxis koosneb tippspetsialistidest. Mis on teie kui juhi retsept nende motiveerimiseks ja loovuse toetamiseks?

Tippspetsialiste motiveerib eelkõige võimalus tegeleda sisuliselt oluliste küsimustega ja näha oma töö mõju ühiskonnas. Ma soovin juhina luua keskkonna, kus inimestel on vabadus mõelda, katsetada ja oma ideid arendada, kuid, mida samal ajal iseloomustab ka ühine siht ja kõrged kvaliteedistandardid. Praxise suurim tugevus on siin töötavate inimeste tarkus ja uudishimu – minu eesmärk on hoida seda intellektuaalset energiat ja luua ruum, kus sünnivad uued ideed, tugev analüüs ja ühiskonda edasi viivad lahendused.

Kuidas peaks Praxis muutuma ajastul, kus andmeid on rohkem kui kunagi varem, kuid usaldus ekspertteadmiste vastu on murenemas?

Mõttekodade üks kasvav konkurentsieelis on andmete kasutamise võimekus. Täna ei ole probleem mitte andmete puudus, vaid tähenduse puudus. Kui andmeid on palju, muutub mõttekodade roll hoopis olulisemaks – me saame aidata ühiskonnal andmete ja arvamuste müras orienteeruda ning siduda uuringud, poliitikavalikud ja ühiskondlikud mõjud arusaadavaks tervikuks. Kui usaldus eksperditeadmiste vastu on murenemas, siis vastus ei saa olla vaiksemaks jäämine, vaid vastupidi – tarvis on selgemat analüüsi ja rohkem mõtestavat dialoogi ühiskonnaga.

Kas plaanite Praxise portfelli tuua uusi suundi või on praegune jaotus (töö, haridus, riigivalitsemine jt) piisav ja optimaalne?

Praxisel on juba täna üsna eripärane ja mitmekesine valdkondlik kompetents, mis ei ole mõttekodade puhul üldse mitte tüüpiline ka rahvusvahelises võrdluses. Arvestades, et paljud ühiskondlikud probleemid ei mahu ühe poliitikavaldkonna piiridesse, on meie tugevus võime neid valdkondi omavahel siduda. Just selline valdkondadeülene vaade on mõttekoja jaoks oluline konkurentsieelis.

Samal ajal on ühiskond kiires muutumises, mistõttu peame olema valmis oma analüüsi fookust vajadusel ümber kujundama ja uusi teemasid juurde võtma. Need valikud sünnivad aga koostöös organisatsiooni sees ning lähtuvad sellest, kus Praxise analüütiline kompetents saab ühiskonnale kõige rohkem väärtust luua. Lisaks näen võimalust kasutada tehisaru abi analüüsi toetamisel senisest süsteemsemalt, kuid kvaliteeti ohverdamata. Kuigi Praxisel on Eesti avalikus arutelus juba tugev koht, on kindlasti veel erinevaid võimalusi, kuidas meie uuringute tulemusi jagada ja mõtestada.

Praxise tegevjuht Eve Mägi Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kuidas kavatsete hoida Praxise poliitilist neutraalsust olukorras, kus ühiskondlikud debatid muutuvad üha polariseerunumaks?

Mõttekoja neutraalsus ei tähenda arvamuse puudumist, vaid seda, et meie seisukohad põhinevad andmetel ja analüüsil, mitte poliitilistel eelistustel. Praxise kesksed väärtused on sõltumatus ja tõenduspõhisus, millele tuginedes on organisatsioon kujunenud Eesti üheks pikema ajalooga mõttekojaks. Mida polariseerunumaks muutub avalik debatt, seda olulisem on, et oleks organisatsioone, kes hoiavad fookust faktidel ja sisulisel dialoogil.

Mis on teie hinnangul täna Eesti riigi kõige kriitilisem murekoht, millele Praxis peaks pakkuma tõenduspõhise lahenduse?

Eesti suurim väljakutse ei ole täna üks konkreetne probleem, vaid see, kuidas teha tarku poliitikavalikuid olukorras, kus mitmed suured muutused toimuvad korraga. Demograafilised muutused, majanduse ümberkujundamine ja julgeolekuolukord puudutavad samaaegselt haridust, tööturgu, sotsiaal- ja tervisevaldkonda jne. Praxise roll on aidata neid keerulisi poliitikavalikuid ja nende omavahelist koherentsust andmete ja analüüsi abil mõtestada, et otsused ei sünniks ainult lühiajalise perspektiivi või päevapoliitilise surve, vaid pikaajalise mõju põhjal.

Milline on viimane uuring või raamat, mis muutis teie vaadet Eesti ühiskonna toimimisele?

Pierre Bayard'i (prantsuse esseist ja psühhoanalüütik - toim) mõttele toetudes leian, et tekstide väärtus ei seisne ainult nende täielikus läbilugemises, vaid nende paigutamises laiemasse ideede maastikku. Sama kehtib ka uuringute puhul – analüüsi mõte ei ole ainult üksiku uuringu detailides, vaid selles, kuidas erinevad teadmised kokku panna ja neist ühiskonna jaoks tähendus luua. Mõttekojana on see ka Praxise roll siduda eri valdkondade teadmisi ja vaatenurki. Meie mitmekesine kompetents annab selleks väga hea võimaluse.

Kuidas hindate Praxise edukust? Kas paistate piisavalt silma ja olete mõjukad?

Praxis on viimastel aastatel silma paistnud mitme ühiskondlikult olulise uuringuga. Oleme uurinud näiteks üliõpilaste eluolu ja toimetulekut, tasustamata hooletöö tegelikku panust Eesti majandusse ning vanuselise digilõhe mõju Eesti ühiskonnas. Praegu on vaatluse all ühiskonna kriisivalmiduse tugevdamine, kuidas maskuliinsusega seotud narratiivid meeste elu mõjutavad, eetilise digidialoogi edendamine, kuidas leevendada misogüünseid hoiakuid noorte seas ja haridussüsteemi sidusus tööturuga kutseõppe õpiteede näitel.

Milline on see jälg, mille teie soovite juhina maha jätta?

Praxis peaks olema koht, kus sünnivad tõenduspõhised ideed, kus julgetakse neid ka katsetada ja pannakse kokku eri valdkondade teadmised. Kui suudame oma kollektiivse tarkuse ja tugevate partnerluste abil aidata Eestis teha targemaid poliitikavalikuid, on see minu jaoks kõige olulisem tulemus.