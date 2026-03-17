ERR Brüsselis: Euroopa Komisjon plaanib muuta ETS-i

Euroopa Komisjon plaanib süsinikukvoodiga kauplemissüsteemi ETS muuta, et vältida suuremaid kõikumisi süsinikukvoodi hinnas.

"Viimane asi, mida me tahame, on järsud hinnatõusud ja suur kõikumine. See on ka midagi, mide me oleme alati tahtnud teha," ütles Euroopa Komisjoni kliimavolinik Wopke Hoekstra.

Saastamist maksustav ETS on hiljuti langenud mõnede liikmesriikide ja tööstuse esindajate kriitika alla selle mõju tõttu energiahindadele. Esmaspäeval liikmesriikidele saadetud kirjas pakkus komisjon mõtteid, kuidas seda muret leevendada.

"Kõik lahendused, mis ei eelda rohkem riigiabi, on midagi, mida peaks kaaluma. Kui keegi ütleb mulle, et me võime oma makse vähendada, siis paljud riigid Euroopas on olukorras, kus kaitsele peab ulatuslikult kulutama ja riigirahanduses pole palju mänguruumi," lausus Poola kliimaministri asetäitja Krzysztof Bolesta.

Arutelu all on ka pikajalise kvoodi hinnatõusu leevendamine. Praegu töötab ETS nii, et näiteks põlevkivi elektrijaam ei pea maksma kogu õhku paisatud süsiniku eest. Kuid selleks tasuta jagatud kvootide arv väheneb aastaks 2039 nulli. Selle kuupäeva edasi lükkamine tähendaks sisuliselt, et süsteemi ette sisse planeeritud hinnatõus aeglustub.

"Ma olen rääkinud oma prantsuse kolleegi Monique Barbut'ga. Me arutasime seda Weimari kolmnurga kohtumisel Gnieznos eelmisel nädalal. Ta pakkus selle välja. Ma olen ka rääkinud selle kasuks, et tasuta kvoodi jagamist veidi pikendada. Me kohandame seda ja kaalume kui pikalt me neid tegelikult jagame pärast aastat 2039," sõnas Saksamaa keskkonnaminister Carsten Schneider.

Pigem räägitakse siiski mõnest aastast. Eesti toetab mõlemat mõtet, kuid mitte ETS-i peatamist või laialdast reformi, nagu on soovinud näiteks Itaalia.

"Selle jaoks puudub igasugune toetus. Küll on toetus sellele seisukohale, mida ka Eesti on välja öelnud, et vaatame, mis me saame teha, et oleks hinnad paremini prognoositavad, vähem volatiilsed ja et need hindade hüpped ei ulatuks sellisele tasemele, nagu nad on olnud," lausus Eesti energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt (Reformierakond).