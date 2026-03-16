Uuendus võimaldab Põhja-Eestis ühe piletiga rongis, bussis ja trammis sõita

Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Alates esmaspäevast saab Tallinnas ja Harjumaal kasutada üht perioodipiletit rongi, maakonnaliini bussi ja Tallinna ühistranspordiga sõitmiseks.

Põhja-Eesti ühispilet kehtib Tallinna ühistranspordis, Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse bussiliinidel Harjumaal, Läänemaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal ning Elroni rongides 1.–5. tsooni piires, välja arvatud ekspressrongides. 

Tegemist on perioodipiletiga, aga kui varem oli võimalik osta vaid 30-päeva pilet, siis nüüd saab selle kehtivusajaks saab valida üks kuni 30 päeva. Kehtivusajal on sõitude arv valitud piirkonnas ja nimetatud transpordiliikides piiramatu.

Ka piletitsoonid muutuvad paindlikumaks: pileti saab osta ükskõik millise tsooni või tsoonide kombinatsioonide jaoks ja enam ei pea pilet algama 1. tsoonist ehk Tallinnast.

30 päeva ühispileti hind on alates 16. märtsist vastavalt kehtivuspiirkonnale ehk tsoonidele 28–90 eurot. Seni maksis 30 päeva ühispilet 46–114 eurot. Tallinlased saavad jätkuvalt linna piires tasuta sõita.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas, et senisest paindlikum ühistranspordipilet peaks soodustama eri ühistranspordiliikide kasutamist ühel teekonnal ning muutma inimeste liikumine mugavamaks ja soodsamaks. Kui seni pidi väljaspool Tallinna elav reisija ostma pealinna sõitmiseks ja seal edasi liikumiseks sageli mitu eri piletit, siis nüüd piisab ühest piletist, mis kehtib kõigis vajalikes transpordiliikides.

Pileteid saab ühiskaardile osta Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse, Elroni ja Tallinna piletiveebist ning müügipunktidest Tallinnas ja Harjumaal. Nende hulka kuuluvad Maxima, Prisma, Rimi Hyperi ja Selveri kauplused, Omniva postkontorid ning R-kioskid.

Ühispileti uuendamine on esimene samm üleminekul ühtsele piletisüsteemile, kus piletid hakkavad sama põhimõtte järgi kehtima eri ühistranspordiliikides ning tsoonisüsteem muutub senisest lihtsamaks.

Tulevikus peaks piisama sellest, et reisijal on vastava tsooni pilet ning siis kehtib see ühtmoodi nii maakonnabussis, linnaliinil kui ka rongis.

Toimetaja: Karin Koppel

12:45

Ida-Virumaa vajab kümne aastaga üle 13 000 uue töötaja

12:43

Kallas soovitab suunata EL-i mereväemissiooni Punaselt merelt Hormuzi väina

12:40

Heteropaarid eelistavad kooselulepinguid, samasoolised pigem abielu

12:30

Psühhiaatrite puudus on suurim Tallinnas ja Ida-Virumaal

12:25

Raadiouudised (16.03.2026 12:00:00)

12:19

Rannajalgpalli karikaturniiri võitis Augur Enemat

12:14

Uuendus võimaldab Põhja-Eestis ühe piletiga rongis, bussis ja trammis sõita

12:11

Mart Saarma: geenitehnoloogia annab kultuurtaimedele täppisaretuse rüü

12:09

Ukraina süütas õhurünnakuga naftahoidla Krasnodari krais Uuendatud

11:55

Toomas Luhats hakkab TV3 juhtima Uuendatud

Loetumad uudised

15.03

Sõja 1481. päev: Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat lennuvälja Uuendatud

15.03

Moskvat räsivad juba teist nädalat võimude põhjustatud sidekatkestused

06:19

Läänemets: oravad tegid sotsidele ettepaneku pakkuda presidendiks Riina Kionka

07:00

Trump survestab NATO-t osalema Hormuzi väina kaitsmisel Uuendatud

05:07

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel" Uuendatud

03:13

Galerii: 98. Oscarite punane vaip Uuendatud

15.03

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

05:08

Kaspar Viilup: Oscarite suurim kaotaja oli puhtakujuline draama

04:55

Rahandusministeerium tahab kasutamata eelarve arvestuse ära muuta

12:09

Ukraina süütas õhurünnakuga naftahoidla Krasnodari krais Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:19

Rannajalgpalli karikaturniiri võitis Augur Enemat

11:47

Vigastuskriisis Bayern loodab Meistrite liigas 16-aastase puurivahi peale

11:12

Malõgina jäi maailma edetabelis napilt 300 seast välja

10:36

Knicks tuli kodupubliku ees kaotusseisust välja, Flaggilt vinge esitus

loe: kultuur

10:41

Mihkel Poll: kuulaja ei tohi aru saada, et mängida on raske

10:21

Teine koorimuusika foorum keskendub tervele koorikogukonnale

10:00

Etenduskunstide festival Baltoscandal avalikustas esimesed lavastused

08:15

Galerii: Tislar, Talvet ja Soosaar avasid Pärnus näituse "Järelnoppijad"

loe: eeter

11:53

"Teise mätta otsast": tänapäeva matused on üha enam lahkunu nägu

10:56

Evelin Samuel uuest albumist: saan kunagi meenutada, et tegin midagi ära

10:34

Allergoloog: tervislikuna näiv menüümuutus võib tuua uusi tervisemuresid

15.03

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Raivo Trassi 80. sünniaastapäevale

Raadiouudised

10:25

Nafta hinna tõus võib vähendada Eesti majanduskasvuootust

10:25

Ilm on täna sajune

10:20

Rahandusministeerium muudab eelarve arvestamise metoodikat

09:25

Soome soovib leevendada tuumarelvakeeldu

09:25

Raadiouudised (16.03.2026 09:00:00)

15.03

Päevakaja (15.03.2026 18:00:00)

15.03

Jõhvi filmilinnak kaasab uuenduslike lahenduste pakkujaid

15.03

Võrus avati moekunstinäitus

14.03

Kagu-Eesti ettevõtted on alustanud hooajatöötajate otsimist

14.03

Päevakaja (14.03.2026 18:00:00)

