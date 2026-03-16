Uuendus võimaldab Põhja-Eestis ühe piletiga rongis, bussis ja trammis sõita

Põhja-Eesti ühispilet kehtib Tallinna ühistranspordis, Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse bussiliinidel Harjumaal, Läänemaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal ning Elroni rongides 1.–5. tsooni piires, välja arvatud ekspressrongides.

Tegemist on perioodipiletiga, aga kui varem oli võimalik osta vaid 30-päeva pilet, siis nüüd saab selle kehtivusajaks saab valida üks kuni 30 päeva. Kehtivusajal on sõitude arv valitud piirkonnas ja nimetatud transpordiliikides piiramatu.

Ka piletitsoonid muutuvad paindlikumaks: pileti saab osta ükskõik millise tsooni või tsoonide kombinatsioonide jaoks ja enam ei pea pilet algama 1. tsoonist ehk Tallinnast.

30 päeva ühispileti hind on alates 16. märtsist vastavalt kehtivuspiirkonnale ehk tsoonidele 28–90 eurot. Seni maksis 30 päeva ühispilet 46–114 eurot. Tallinlased saavad jätkuvalt linna piires tasuta sõita.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas, et senisest paindlikum ühistranspordipilet peaks soodustama eri ühistranspordiliikide kasutamist ühel teekonnal ning muutma inimeste liikumine mugavamaks ja soodsamaks. Kui seni pidi väljaspool Tallinna elav reisija ostma pealinna sõitmiseks ja seal edasi liikumiseks sageli mitu eri piletit, siis nüüd piisab ühest piletist, mis kehtib kõigis vajalikes transpordiliikides.

Pileteid saab ühiskaardile osta Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse, Elroni ja Tallinna piletiveebist ning müügipunktidest Tallinnas ja Harjumaal. Nende hulka kuuluvad Maxima, Prisma, Rimi Hyperi ja Selveri kauplused, Omniva postkontorid ning R-kioskid.

Ühispileti uuendamine on esimene samm üleminekul ühtsele piletisüsteemile, kus piletid hakkavad sama põhimõtte järgi kehtima eri ühistranspordiliikides ning tsoonisüsteem muutub senisest lihtsamaks.

Tulevikus peaks piisama sellest, et reisijal on vastava tsooni pilet ning siis kehtib see ühtmoodi nii maakonnabussis, linnaliinil kui ka rongis.