Terras ühistranspordist: kas rohkem raha või vähem liine

Eesti
Hendrik Terras riigikogus.
Hendrik Terras riigikogus. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Peaminister lubab, et lastelt ja pensionäridelt bussiga sõitmise eest tasu küsima ei hakata. Regionaalministri sõnul jääb sel juhul kaks varianti: kas suurendada riigi rahastust ühistranspordis või vähendada bussiliine, mis esmajärjekorras mõjutaks maapiirkondi.

Lapsed saavad praegu südamerahus bussi ja bussist maha joosta, sest maakonnaliinidel sõidavad nad tasuta. Ühistranspordi reformimise käigus on aga välja käidud mõte kehtestada õpilastele ja pensionäridele sõidu eest tasu, et tuua raha süsteemi juurde. Peaministrile ei istu, et juba lõpetatud teema on taas laual.

"Mulle tundub, et ametnikud vist ei ole saanud seda signaali kätte, et poliitikud ja valitsus teevad otsused, mis puudutavad ühistranspordireformi ning lastelt ja pensionäridelt me küll täiendavalt piletiraha küsima ei hakka. Seda ma olen öelnud ja ma veidi olen nõus proovima, et kumb siis peale jääb - kas peaminister või ametnikud," sõnas peaminister Kristen Michal (Reformierakond).

"Eesmärk on ikkagi üks, et tagada inimesele liikumisvõimalus ja selleks ongi erinevad valikud, mille osas siis otsustavad poliitikud. Ametnike asi on tuua need võimalused välja, panna need mõjud lauale, mis iga otsusega kaasnevad ja poliitikud otsustavad ja teevad vastavad valikud," lausus regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais.

Peaministri sõnavõtt on seotud kolmapäevase uuringututvustusega, kust selgus, et lapsevanemad ja pensionärid oleksid valmis maksma viis kuni kümme eurot bussi kuupileti eest. Regionaalminister Hendrik Johannes Terras pooldab tasuta sõitmise kaotamist.

"Kui me oleme arutanud pensionäride ühinguga, suurperede liiduga, vaadanud erinevaid küsitlusi, siis viie-eurone pilet oleks inimestele vastuvõetav, juhul kui teenus säiliks, kui teenus areneks, sest suurimad mured, mis meil tulid küsitlusest välja, ei ole mitte nii väga pileti hind, vaid see, et buss käiks tihemini, et ta käiks õigetel aegadel ja selleks on vaja liinivõrku arendada," ütles Terras (Eesti 200).

Riigieelarvest kulub sel aastal ühistranspordile 175 miljonit eurot. Sellest 80 miljonit on riigi toetus liinide ülalpidamiseks. Need arvud on kasvanud igal aastal nii palju, et see ei ole Terrase hinnangul enam jätkusuutlik.

"Vähemalt see esimene hinnang, et lastelt ja pensionäridelt võiks koguda kolm miljonit nende kümnete ja kümnete miljonite kõrval... See ei lahenda kuidagi ühistranspordi puudujääki," lausus Michal.

Kui reisijate omaosalust ei suurenda, jääb Terrase sõnul kaks varianti: veel rohkem riigi rahastust või liinikärbe.

"Liinivõrgu kärpimine kindlasti on kõige valusam, kuna seda kärbitakse efektiivsuse põhiselt. Kindlasti saab pihta hajaasustus, aga hajaasustuses elavate inimeste jaoks on see (ühistransport - toim) hädavajalik. See on kindlasti kõige valusam ja sellest ma hoiduksin nii palju kui võimalik," sõnas Terras.

Terras plaanib kogu ühistranspordireformi esitleda valitsusele lähikuudel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

