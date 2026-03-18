Läti politsei pidas 1,5 miljoni eurose hankepettuse tõttu kinni 21 inimest

Läti politsei. Autor/allikas: ERR
Läti politsei pidas esmaspäeval Euroopa Prokuratuuri (EPPO) algatatud kriminaalasjas 1,5 miljoni euro suuruse IT-hangete pettuse tõttu kinni 21 inimest, nende seas mitu riigiametnikku, teatas politsei BNS-ile

Korruptsioonitõrjebüroo teatel uuritakse mitteavalikustatava teabe avalikustamise juhtumit, millesse on segatud regionaalarenguministeeriumi riigisekretär Edvins Balsevics, riikliku digitaalarengu agentuuri ametnik ja üks ärimees.

Politsei teatel viidi EPPO algatatud kriminaalmenetluse raames läbi mitmeid läbiotsimisi, konfiskeeriti olulisel hulgal tõendeid ning lõhuti organiseeritud kuritegelik rühmitus, kuhu kuulusid riigiametnikud, keda kahtlustatakse riigiasutuste IT-süsteemide hangetel toime pandud rikkumistes.

Esmaspäeval Riias ja Riia piirkonnas toimunud läbiotsimiste käigus pidasid politsei ja teised õiguskaitseorganid kinni 21 inimest, nende seas mitu riigiametnikku.

Kriminaalmenetlus algatati eelmise aasta lõpus kriminaalseaduse paragrahvide alusel, mis käsitlevad organiseeritud grupi toime pandud suuremahulist kelmust ja kuritegelikust tulust saadud vahendite ulatuslikku rahapesu.

Uurimine on tuvastanud, et organiseeritud grupp isikuid sõlmis ebaseadusliku salajase kokkuleppe, et otsustada ette, kes võidab vähemalt kuue projekti riigihanke, mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist kuni 1,5 miljoni euro ulatuses.

On märke, et osalejad tegid kokkumängu, et tagada projektide ülesannete andmine eelnevalt valitud ettevõtetele. Saadud ebaseaduslik tulu jagati väidetavalt kaasosalejate vahel. Lisaks väidetakse, et lepingud saadi ebaseaduslikult riigiametnike abiga.

Mõne projekti elluviimine võib põhjustada ka potentsiaalseid ohte riiklikule julgeolekule, kuna need võivad mõjutada valimisi ja demokraatlikke protseduure, teatas EPPO meediale saadetud avalduses.

Samal ajal uurib korruptsioonitõrjebüroo mitteavalikustatava teabe avalikustamise juhtumit, millesse on segatud Balsevics, riikliku digitaalarengu agentuuri ametnik ja üks ärimees.

Korruptsioonitõrjebüroo andmetel võisid kaks riigiametnikku avaldada ärimehele teavet, mis ei ole salastatud, kuid mida peetakse mitteavalikustatavaks. See teave puudutab erinevate riigiasutuste IT-hankeid.

Korruptsioonitõrjebüroo kinnitas BNS-ile, et büroo uuritav kriminaalasi ei ole seotud EPPO algatatud kriminaalmenetlusega.

Selle kriminaalmenetluse raames ei ole kedagi kinni peetud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

