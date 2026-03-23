Läti president: 2026. aasta seimivalimistel tuleks hääli lugeda käsitsi

Läti president Edgars Rinkēvičs kutsub vastavaid institutsioone üles juba praegu otsustama, et 2026. aasta sügisel toimuvatel 15. seimivalimistel loetakse hääled käsitsi, selle asemel et tugineda infotehnoloogiale, mis võib alt vedada.

Presidendi nõuniku Mārtiņš Drēģerise sõnul on Rinkēvičs tutvunud Euroopa Prokuratuuri (EPPO) raportiga, mis käsitleb võimalikke rikkumisi IT-hangetes ja nende võimalikku mõju 2026. aasta parlamendivalimiste protsessile.

President rõhutab, et demokraatlikus riigis on riigivõim legitiimne ainult siis, kui see tuleneb rahva tahtest, mida on vabalt valimistel väljendatud. Valimised on vabad, kui valijad saavad vabalt kujundada oma arvamust ja väljendada oma tahet ning kui on olemas kaitsemeetmed valimiskorra rikkumiste vastu, vahendas BNS.

Rinkēvičs juhib tähelepanu, et valimisprotsessi kvaliteetne korraldamine ja juhtimine on vabade valimiste vältimatu eeltingimus, mis ei jäta ruumi kahtlusteks valimiste turvalisuses ja tulemuste usaldusväärsuses. Vabad, sõltumatud ja läbipaistvad valimised on demokraatliku riigi nurgakivi.

Presidendi arvates tõstatab EPPO eelmisel nädalal esitatud teave võimalike rikkumiste kohta riigihalduse IT-hangetes küsimusi valimisprotsessi turvalisuse ja häälte lugemise kohta 2026. aasta parlamendivalimistel.

"Läti rahvas peab saama ühemõttelise kinnituse, et 2026. aasta seimivalimised on ausad, läbipaistvad ja turvalised, kõrvaldades igasugused kahtlused IT-lahenduste puuduste võimaliku mõju kohta valimistulemustele," ütles Rinkēvičs.

Rinkēvičs kutsub vastavaid institutsioone üles juba praegu otsust langetama, et 2026. aasta valimistel loetakse hääli käsitsi, selle asemel et tugineda potentsiaalselt vigastele IT-süsteemidele.

President kommenteerib olukorda pikemalt esmaspäeva pärastlõunal Riia lossis toimuval kohtumisel ajakirjanikega.

Nagu varem teatatud, pidas riigipolitsei EPPO algatatud kriminaalasja raames eelmisel nädalal kinni 21 isikut, sealhulgas riigiametnikke, seoses 1,5 miljoni euro suuruse IT-hangete pettusega.

Politsei teatel viis politsei läbi mitmeid läbiotsimisi ja konfiskeeris hulgaliselt tõendeid ning likvideeris organiseeritud kuritegeliku rühmituse, kuhu kuulusid riigiametnikud, keda kahtlustatakse riigiasutuste IT-süsteemide soetamisega seotud riigihankemenetluste rikkumises.