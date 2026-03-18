Läti kaalub autokütusele hinnalae kehtestamist

Läti valitsus arutab meetmeid autokütuse hinnatõusu piiramiseks ning võimuliit tahab tagada, et kütuse liitri jaehind ei ületaks 1,80 eurot.

Läti valitsuse plaanide hulka kuuluvad kütuseaktsiisi vähendamine ja jaemüügile erakorralise kasumimaksu kehtestamine. Valitsus arutas plaanitavaid meetmeid 17. märtsil ning hiljem tutvustas neid majandusminister Viktors Valainis, vahendas LSM.

"Meil on põhjendatud kahtlused, et praegune hinnapoliitika ei ole avalikes huvides ja seetõttu on sellised lahendused vajalikud. Lisaks, kui rakendame aktsiisimaksu langetamist, on need lahendused üliolulised, et tagada nende samaaegne rakendamine ning et saaksime olla kindlad, et turuosalised rakendavad kõiki neid muudatusi usaldusväärselt, et elanikud näevad nende mõju võimalikult kiiresti paagi täitmisel," ütles Valainis.

Selliste meetmete eesmärk on tagada, et kütuse hind ei tõuseks üle 1,80 euro. Peaminister Evika Silina ütles, et muudatused peaksid jõustuma aprilliks.