Kaughasartmängu korraldajad on annetustena maksnud 1,4 miljonit

Seaduspraagi tõttu maksukohustusest pääsenud kaughasartmängude korraldajad on selle nädala kolmapäeva seisuga kokku maksnud vabatahtlike annetustena rahandusministeeriumile veidi üle 1,4 miljoni euro.

"Veebruaris laekus annetusi koos tulumaksuga ca 815 000 eurot ja märtsis on praeguseks laekunud ca 595 000 eurot. Märtsi summa pole lõplik ja meie teada peaks veel annetusi laekuma. Osa ettevõtjad andis ka teada, et kannavad korraga kahe kuue eest, need annetused peaksid samuti tulema sel kuul," ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre ERR-ile.

Suutre rääkis, et mängukorraldajate jaanuari ja veebruari deklareeritud tulult oleks arvestuslik kaughasartmängude maksukohustus olnud ca 3,5 miljonit eurot, ehk vähem kui alguses hinnatud ca neli miljonit.

"Maksudeklaratsioonidel esitatud andmete kohaselt oleks KULKA eraldis jaanuari kaughasartmängudelt olnud arvestuslikult ca 778 000 eurot – selle veebruari laekumine kattis," lisas Suutre.

Eesti 200 soovitud hasartmängumaksu seaduse muudatused kiitis riigikogu 2025. aasta detsembris heaks, kuid jaanuari alguses selgus, et neis on viga, mistõttu oli tänavune kaughasartmängumaks null. Veebruaris õnnestus seadus siiski ära parandada.

Riigieelarves eeldas rahandusministeerium, et tänavu võiks kaughasartmängumaksu laekuda 27 miljonit eurot. Esimestel kuudel võinuks laekumine ministeeriumi hinnangul olla neli miljonit eurot, kui seaduses viga poleks olnud.