X!

Suri legendaarne ornitoloog Raivo Mänd

Raivo Mänd. Autor/allikas: Andres Tennus/ Tartu Ülikool
Eesti Ornitoloogiaühing teatas oma auliikme Raivo Männi surmast. Mänd oli zooloog, kes juhatas kuni 2021. aastani Tartu Ülikoolis loomaökoloogia õppetooli.

"Eesti Ornitoloogiaühingu jaoks oli Raivo Mänd üks keskseid isikuid ühingu keerulisel taasasutamise perioodil 1990. aastate alguses. Olles ornitoloogiaühingu juhatuse esimees aastatel 1991–1994 ning juhatuse liige aastatel 1997–1998, panustas ta otsustavalt organisatsiooni ülesehitamisse ja toimimise aluspõhimõtete kujundamisse," märkis ühing oma sotsiaalmeediakontol.

Mänd (1954 - 2026) lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli bioloogina cum laude 1978. aastal ning kaitses samas 1986. aastal väitekirja "Ökoloogiliste tegurite mõjust linnumunade morfoloogiliste näitajate populatsioonisisese muutlikkuse dünaamikale" ja sai bioloogiakandidaadi (PhD) kraadi.

Aastatel 1977–1998 töötas Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudis teadurina, laborijuhatajana, juhtivteadurina ja osakonnajuhatajana.

Aastail 1992–2021 töötas Tartu Ülikoolis loomaökoloogia korralise professorina ning juhatas aastail 2005–2021 TÜ zooloogia osakonda, kus ühtlasi oli ka loomaökoloogia õppetooli juhataja. Alates 2021. aastast emeriitprofessor.

Mänd panustas ka ornitoloogiaühingu teadusajakirja Hirundo asutamisse 1987. aastal ning oli pikalt ajakirja teaduskolleegiumi eesotsas ja selle liige.

Aastatel 2003–2006 oli Mänd ka ornitoloogiaühingu nõukogu liige.

Valdkonna pikaajalise ja sisuka edendamise eest nimetati Raivo Mänd 2015. aastal ornitoloogiaühingu auliikmeks.

Mänd aitas taasluua ja suunata ornitoloogiaühingut ajal, mil Eesti teadus ja kodanikuühiskond alles otsisid oma uut vormi, märkis ühing.

Raivo diplomaatiline ja tasakaalukas tegevus oli oluline ühingu taasiseseisvumise ja kestliku toimimise jaoks. Tema poole pöörduti nõu saamiseks ning ta oli valmis panustama igasse ettevõtmisse.

Toimetaja: Mait Ots

