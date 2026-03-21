X!

Iisraeli teatel tabas Iraani rakett linna, kus asub tuumarajatis

Välismaa
Iisraeli päästetöötajad Dimona linnas tabamuse saanud hoone juures.
Iisraeli päästetöötajad Dimona linnas tabamuse saanud hoone juures. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Välismaa

Laupäeval tabas Iraani rakett Iisraeli lõunaosas asuvat Dimona linna, kus paikneb tuumarajatis, teatas Iisraeli sõjavägi.

Sõjavägi teatas AFP-le, et rakett tabas otse üht hoonet Negevi kõrbes asuvas linnas.

Dimonas, vahetult linna lähistel, asub rajatis, mille kohta laialdaselt arvatakse, et seal paikneb Lähis-Ida ainus tuumaarsenal, ehkki Iisrael ei ole kunagi tuumarelvade omamist tunnistanud.

Kiirabiteenistuse Magen David Adom teatel andsid nende brigaadid mitmes paigas abi 33 vigastatule, kelle seas oli ka raskes seisundis killuhaavadega 10-aastane poiss, kes oli täie teadvuse juures. Teenistuse teatel oli umbes 30-aastane naine mõõdukas seisundis ning 31 inimest said kergemaid vigastusi kildudest või varjendisse kiirustades. Veel 14 inimest vajasid abi šoki tõttu.

Organisatsioon, mis on Iisraeli vaste Punasele Ristile, avaldas video linnas leekides olevast elumajast.

"Sündmuskohal olid ulatuslikud purustused ja valitses kaos," ütles parameedik Karmel Cohen teadaandes.

Iisraeli meedia jagatud kaadritel on näha, kuidas suurel kiirusel kihutav objekt taevast alla langeb ja linna tabab.

Iisraeli politsei avaldas pildid politseinikest hoones, mille seina oli löödud suur auk.

Dimona tehas on ametlikult keskendunud teadusuuringutele.

Kannatanutest Dimonas teatati pärast seda, kui Iraani võimud teatasid, et islamivabariigis asuvat Natanzi tuumarajatist tabati USA ja Iisraeli pommitamiskampaania käigus.

Iraani riigitelevisiooni teatel oli rünnak Dimonale vastus tuumaobjekti tabamisele.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

