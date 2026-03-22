Sõja 1488. päev: Venemaa ründas öösel Kiievi oblastit

Oluline 22. märtsil kell 22.42:

- Ukraina ründas sihtmärke Venemaal ja okupeeritud Ukrainas;

- Kiievi oblastis öised plahvatused;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit;

- Zelenski: Venemaa suurendas naftamüüki, jätkab rünnakuid Ukrainale;

- Vene rünnakutes sai Dnipropetrovski oblastis surma kaks inimest.

Ukraina ründas sihtmärke Venemaal ja okupeeritud Ukrainas

Ukraina peastaap kinnitas, et Ukraina ründas öösel Venemaa Saratovi oblastis asuvat naftatöötlemistehast ning sihtmärke Venemaa okupeeritud Ukraina territooriumil, sealhulgas Venemaa eliitdroonirühma Rubikon juhtimispunkti Mariupolis.

Venemaa kaitseministeerium väitis laupäeval, et öösel püüdis Venemaa kinni 283 Ukraina drooni Brjanski, Smolenski, Kaluga, Belgorodi, Voroneži, Rostovi, Volgogradi, Tula, Rjazani, Kurski, Saratovi, Samara ja Moskva oblastide kohal, samuti Tatarstani vabariigis ja okupeeritud Krimmis.

Rünnaku sihtmärkideks olid ka Saratovi ja Engelsi linnad Saratovi oblastis ning Toljatti Samara oblastis. Nendes linnades asuvad olulised Venemaa sõjalised ja tööstusobjektid, mis on varem olnud Ukraina droonirünnakute sihtmärkideks. Muuhulgas asuvad seal Saratovi naftatöötlemistehas ja Engels-2 sõjalennuväli.

Peastaap teatas laupäeval, et Ukraina rünnak kahjustas Saratovi naftatöötlemistehases asuvat vertikaalset hoiustamismahutit RVS-10000.

"Selles rajatises töödeldakse toornaftat ning toodetakse kütuseid ja määrdeaineid, mida kasutatakse Venemaa armee toetamiseks," kirjutas peastaap.

Saratovi naftarafineerimistehas on üks vanimaid naftarafineerimistehaseid Venemaal. 2023. aasta seisuga oli selle rafineerimismaht 4,8 miljonit tonni.

Kiievi oblastis öised plahvatused

Venemaa rünnakutes Ukraina vastu sai viimase ööpäeva jooksul surma vähemalt kuus tsiviilisikut ja vigastada vähemalt 29 inimest, teatasid piirkondlikud ametivõimud.

Ukraina õhuväe andmetel püüdsid Ukraina kaitsjõud öö jooksul kinni 127 Venemaa õhku saadetud 139 droonist. Kaheksa drooni tabas seitset sihtmärki ning seitsmes kohas leiti ka allatulistatud droonide rusud.

Ukraina pealinnast veidi ida pool asuvas Brovarõs teatati plahvatustest vahetult pärast südaööd.

Kiievi oblasti kuberner Mõkola Kalašnõk teatas, et droonirünnakus said kahjustada kolme äriettevõtte hooned. Rünnakupaigas puhkes tulekahju, mis on nüüdseks kontrolli alla saadud, lisas Kalašnõk.

Rünnakute läheduses said kahjustada ka kaks maja ja mitu sõidukit. Kohapeal töötavad päästemeeskonnad.

Ametnike sõnul rünnaku tagajärjel inimohvreid ei teatatud. Tekkinud kahju täielik ulatus ei ole esialgu selge.

Kiiev on viimastel kuudel olnud üks Venemaa rünnakute peamisi sihtmärke, kuna sagenenud rünnakud energiainfrastruktuurile on jätnud suure osa linnast kohati ilma kütte, elektri ja veeta, isegi siis, kui temperatuur on nullilähedane – kuigi viimaste nädalate soojem temperatuur on survet Kiievi elanikele leevendanud.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 287 880 (võrdlus eelmise päevaga +940);

- tankid 11 793 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 263 (+1);

- suurtükisüsteemid 38 638 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1694 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1336 (+3);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 190 870 (+1885);

- tiibraketid 4468 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 84 639 (+121);

- eritehnika 4098 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Zelenski: Venemaa suurendas naftamüüki, jätkab rünnakuid Ukrainale

Venemaa suurendas sanktsioonide leevendamise tõttu toornafta müüki oma sõja rahastamiseks ning jätkas raketi- ja droonirünnakuid Ukrainale, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski pühapäeva hommikul.

"Viimase nädala jooksul saatis Venemaa Ukraina pihta ligi 1550 ründedrooni, üle 1260 juhitava lennukipommi ja kaks raketti. Sama nädala jooksul suurendas Venemaa sanktsioonide leevendamise tõttu oma sõja rahastamiseks toornafta müüki," ütles ta.

Zelenski rõhutas, et tulu annab Venemaale karistamatuse tunde ja võimaluse sõda jätkata, ning kutsus üles surve avaldamisele.

"Surve peab jätkuma ja sanktsioonid peavad toimima. Venemaa varilaevastik ei tohi tunda end turvaliselt ei Euroopa vetes ega mujal. Sõjaeelarvet toitvaid tankereid saab ja tuleb peatada ja blokeerida, mitte lihtsalt lahti lasta," rõhutas president.

Zelenski tänas iga liidrit, kes teeb asjakohaseid otsuseid, mis toovad väärika rahu lähemale.

Vene rünnakutes sai Dnipropetrovski oblastis surma kaks inimest

Vene väed ründasid pühapäeval droonide ja suurtükiväega Dnipropetrovski oblasti kolme rajooni üle 30 korra, hukkus kaks inimest, teatasid võimuesindajad uudistekanali Ukrinform vahendusel.

Dnipropetrovski oblasti administratsiooni andmetel ründasid Vene väed nii Nikopoli linna ning ka Pokrovske, Marganetsi ja Tšervonohrõhorivka omavalitsusi.

"Kahjustada sai mitu ettevõtet ja eramaja. Süttis sõiduauto. Kahjuks hukkus kaks inimest," täpsustati avalduses.

Ukrinformi andmetel sooritasid Vene väed ööl vastu pühapäeva droonide ja suurtükiväega ligi 20 rünnakut Dnipropetrovski oblasti neljale rajoonile. Vigastada sai üks inimene.