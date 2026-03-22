Kuubal oli laupäeval teine elektrikatkestus nädala jooksul

Olukord Havannas laupäeval Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Ramon Espinosa)
Kuuba energeetikaministeerium teatas laupäeva õhtul, et kogu saar kannatab järjekordse elektrikatkestuse all, mis jätab üle 10 miljoni inimese elektrita. Elektrikatkestuste põhjuseks on USA blokaad Venezuela kütusele.

"Riiklik elektrisüsteem on täielikult lahti ühendatud," teatas ministeerium X-is avaldatud postituses. "Taastamisprotokolle hakatakse juba rakendama," lisas ta.

Kuuba on alles toibumas üleriigilisest elektrikatkestusest esmaspäeval, mis oli esimene pärast seda, kui USA hakkas sel aastal Venezuelast kütusevarusid blokeerima. Vahetult enne laupäevast elektrikatkestust teatas riigi riiklik elektriettevõte sotsiaalmeedias, et laupäevaõhtusel tipptunnil on elektrienergia defitsiit 1,704 megavatti.

USA president Donald Trump on viimastel nädalatel sageli Kuubast rääkinud, ennustades seal valitseva kommunistliku valitsuse peatset kokkuvarisemist. Esmaspäeval arutles ta, kas tal oleks "au saart vallutada".

"Teate, olen terve elu kuulnud Ameerika Ühendriikidest ja Kuubast. Millal saab Ameerika Ühendriigid au Kuuba vallutada? See on suur au," ütles Trump Valgest Majast. "Kuuba vallutamine mingil kujul, jah, Kuuba vallutamine – ma mõtlen, kas ma selle vabastan või vallutan, ma arvan, et võin sellega teha, mida tahan."

President keeldus vastamast küsimusele, kas Kuuba vallutamise operatsioon hõlmaks samaväärset jõukasutust nagu USA jaanuaris toimunud Venezuela presidendi Nicolás Maduro vallutamine.

Laupäeval ütles Kuuba president Miguel Díaz-Canel kõnes rahvusvahelistele aktivistidele, kes saarele humanitaarabi toovad, et tema valitsus tunnistab, et Kuuba vastu võib tulla rünnak ja valmistub selleks ette.

Eelmisel nädalal kinnitas Díaz-Canel riiklikus pöördumises, et Kuuba räägib oma USA kolleegidega läbi kütuseembargo lõpetamist. Kuuba valitsus on selgitanud, et ta ei kavatse oma poliitilise süsteemi üle läbirääkimisi pidada.

Pärast seda, kui Fidel Castro juhitud Kuuba revolutsionäärid 1959. aastal Fulgencio Batista režiimi kukutasid, on riik olnud Ameerika Ühendriikide range majandusembargo all. Kuuba on läbi elanud varasemad tõsise majandusliku ebakindluse perioodid, näiteks nn eriperioodi, mil Nõukogude Liidu lagunemine 1991. aastal katkestas kommunistliku valitsuse peamise välisabi allika.

Praegune kriis on sama sünge. Mehhikost ja Venezuelast pärit kütusepuudus on peatanud praktiliselt kogu saare turismi, häirinud haridust, vähendanud haiglate teenuseid ja takistanud põllumeestel oma toodangut turule toomast.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: CNN

