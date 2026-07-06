Kuubat tabas järjekordne üleriigiline elektrikatkestus

Kuubat tabas esmaspäeval kolmas üleriigiline elektrikatkestus selle aasta jooksul, teatas riiklik elektrifirma.

Kuuba riiklik elektrivõrk vajus esmaspäeval kokku, teatas riigi võrguoperaator. Katkestuse tagajärjel jäi elektrita umbes 10 miljonit inimest.

Võrguoperaator UNE teatel uuritakse praegu, mis üleriigilise katkestuse põhjustas.

Saareriigil oli raskusi elektrivarustuse tagamisega juba enne, kui USA president Donald Trump jaanuaris naftablokaadi kehtestas. Blokaad on veelgi kahandanud riigi vananenud elektrijaamade jaoks mõeldud niigi nappe kütusevarusid.

Juba enne esmaspäevast suurt katkestust oli pea kaks kolmandikku riigist elektrita.