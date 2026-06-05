USA kehtestas sanktsioonid Kuuba režiimi juhtide vastu

Donald Trumpi administratsioon suurendab survet kommunistliku saareriigi juhtkonnale. Ühendriigid lisasid sanktsioonide nimekirja ka Alejandro Castro Espíni, kes on Raúl Castro poeg. Raúl Castro poeg on olnud Kuuba kaitse- ja riikliku julgeoleku komisjoni nõunik.

USA esitas eelmisel kuul Raúl Castrole ka süüdistuse. Kommunistliku Kuuba rajaja Fidel Castro 94-aastast venda süüdistatakse mõrvas, vandenõus USA kodanike tapmiseks ning lennuki hävitamises.

Meedias levivad väited, et Raúl Castro on endiselt Kuuba mõjuvõimsaim poliitik ning riigi president peab talle aru andma.