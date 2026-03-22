Muinsuskaitse seab Pirita TOP-i ümberehitusele piirangud

Eesti
Olümpiapurjespordikeskuse ala Pirital.
Olümpiapurjespordikeskuse ala Pirital. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna linnaplaneerimise amet on algatanud uue detailplaneeringu Pirita olümpiapurjespordikeskuse ehk TOP-i alal. Selle eesmärk on ajakohastada seni elluviimata lahendusi, kuid omaaegsest arhitektuurist midagi peab kindlasti alles jääma, sest nii näeb ette muinsuskaitse.

Uuenduskuuri peale on mõeldud juba kümme aastat. Siiani ei ole kopp maasse läinud ja Pirita TOPi piirkonna arendustegevus lihtsalt seisab.

"Viimaste aastate või aastakümnete arengud ei ole olnud väga julgustandvad, et see ala seal hästi toimiks. Ärid ja ettevõtted on täna nendes tingimustes, mis sinna on jäänud ja tundub, et need ruumid ei vasta tänavustele vajadustele," ütles Tallinna abilinnapea Tiit Terik.

"Pirita top-i ala on tegelikult hästi sensitiivne ja seetõttu on sealsed arengus tahtnud palju vaidlemisi ja arvamusi ja huvisid kaaluda. Paratamatult selliste piirkondadega on mindud graafikus pikali. Paratamatult avaliku sektori menetluses on ühiskondliku tasakaalu otsimine piirkonna arenduse ja huvide vahel, mis tihtipeale võtab kauem aega, kui keegi seda tahaks," sõnas Terik.

Kuna tegu on osaliselt ka muinsuskaistealaga, siis seegi võib raskendada sealseid arenguid, sõnas muinsuskaitsespetsialist Oliver Orro.

"Omaaegsest arhitektuurist midagi peab kindlasti alles jääma ja midagi võib muuta. Selge on see, et me ei saa kaitsta nõukogudeaegset ehitisi samamoodi nagu keskaegset kirikut. Me ei kaitse iga sentimeetrit originaalselt seinapinda, vaid proovime leida kompromisslahendusi," lausus Orro.

"Seal on juttu kolmest eri teemast. Üks on hotell, kus enamikes ruumides funktsioone pole. Seal on plaan mõned osad lammutada ja mõned koopiana tagasi ehitada, sest olemasolevaid konstruktsioone oleks keerukas tagasi ehitada, ja osa siis ka säilitada. Kavas on ehitada ka üks uus võib-olla hotelli ja veekeskuse osa. On merepoolne osa, kus on endised tellingud ja jahtklubi osa või kunagine pressikeskuse osa ja tseremooniate väljak jõeääres. Seal alles mõeldakse, mis sellega saab. Seal on osa ruume kasutuses," rääkis Orro.

Palju ümberehitus võiks maksma minna ei oska keegi veel öelda, kuid selge on see, et raha pärast ei pea muretsema ei linn ega inimesed, lisas Terik.

"Kuidas sinna ehitada ja milliste vahenditega - see on eraomaniku ülesanne," sõnas Terik.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

meretarkus

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:13

Ogier: ma ei saa kinnitada, et olen 2027. aastal stardirivis

10:59

Riina Raudne: ülekaalu vältimine on täna väga suur pingutus või lausa ime

10:48

Väikese printsi auhinna laureaadid on Haide Männamäe ja Toomas Tross

10:47

Muinsuskaitse seab Pirita TOP-i ümberehitusele piirangud

10:41

Sedapuhku kurvastas Liverpooli 35-aastane Danny Welbeck

10:31

VAATA OTSE | Viievõistluse kõrval toimub kaks finaali, rajale tuleb Verlin Uuendatud

10:30

Ivo Linna: karmidel aegadel tahab inimene kindlustunnet

10:07

Ingrid Neel alustas Miamis raske võiduga

10:04

Jüri Seilenthal: planeedi kolmekordne kriis

10:03

Suri Trumpi Venemaa-uurimist juhtinud FBI endine peadirektor Mueller

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:35

Trump ähvardas Iraani elektrijaamu rünnata ja hävitada Uuendatud

21.03

Sõja 1487. päev. Ukraina ründas Vene radarlennukit Uuendatud

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

21.03

Riigikogu 31 liiget avaldas toetust USA ja Iisraeli sõjategevusele Iraanis

21.03

Tartus tekitab küsimusi Ihastesse kavandatav uusarendus

21.03

Kontrolli alt väljunud droon häiris Tallinna lennujaama tööd

21.03

Tartus leiti prussakaliik, keda varem pole Baltimaades kohatud

21.03

USA ja Iisrael ründasid Natanzi rikastustehast Iraanis

21.03

WP: Vene luure kaalus Orbani tapmiskatse lavastamist

21.03

Suri legendaarne ornitoloog Raivo Mänd

ilmateade

loe: sport

11:13

Ogier: ma ei saa kinnitada, et olen 2027. aastal stardirivis

10:41

Sedapuhku kurvastas Liverpooli 35-aastane Danny Welbeck

10:31

VAATA OTSE | Viievõistluse kõrval toimub kaks finaali, rajale tuleb Verlin Uuendatud

10:07

Ingrid Neel alustas Miamis raske võiduga

loe: kultuur

10:48

Väikese printsi auhinna laureaadid on Haide Männamäe ja Toomas Tross

09:00

Mart Koldits: individualismi pendel on läinud liiga kaugele

21.03

Galerii: luulerännak tõi tänavale tuntud näitlejad ja kirjanikud

21.03

Galerii: Tartumaa tantsupäeval sai näha leidlike ideedega erisugust tantsu

loe: eeter

10:59

Riina Raudne: ülekaalu vältimine on täna väga suur pingutus või lausa ime

10:30

Ivo Linna: karmidel aegadel tahab inimene kindlustunnet

21.03

Epp Maria Kokamägi: Eestimaal on võimalik luua oma paradiislik Toskaana

21.03

Noored teatrifännid: teater on meie jaoks teraapiavorm

Raadiouudised

21.03

Tartlased muretsevad, et võrreldes linnaosade laienemisega ei arene kohalik taristu piisavalt kiiresti

21.03

Sajad kooliõpilased üle Eesti teevad sel kevadel ise koolisööklas süüa

21.03

Kohtla-Järvel on nii koalitsioon kui ka opositsioon teise poole tööga rahulolematu

21.03

Päevakaja (21.03.2026 18:00:00)

20.03

Päevakaja (20.03.2026 18:00:00)

20.03

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

20.03

Aprilli lõpus asub ametisse ERJK uus koosseis

20.03

Kiviselg: Venemaa alustas Ukrainas kevadist pealetungi

20.03

Läti ettevõte tahab avada Riia-Võru bussiliini

20.03

Raadiouudised (20.03.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo