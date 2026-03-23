Finnair ostab Brasiiliast 18 lennukit

Finnair on viimastel aastatel Venemaa õhuruumi sulgemise tõttu üha enam keskendunud Euroopa lendudele ja firma uuendab nüüd oma lennukiparki, et need sobiksid paremini lühimaalendudeks, vahendas Helsingin Sanomat.

Lennukeid hakatakse tarnima alates 2027. aastast ning neid hakkab opereerima Finnairi partner Norra. Finnair valis Embraeri E195-E2 lennuki selle tõhususe ja töökindluse tõttu. Uued Embraeri lennukid on eelmisest põlvkonnast üle 30 protsendi kütusesäästlikumad.

Kasutatud Airbusid võetakse kasutusele vanemate A319 ja A320 lennukite asendamiseks. Finnairi praeguses lennukipargis on kokku 79 Airbusi, Embraeri ja ATR-i lennukit.