Läti valitsus arutab eelnõu langetada diisli aktsiisi pea 15 protsenti

Ministeeriumi arvutuste kohaselt võib see langetada kütuse hinda koos käibemaksuga ligikaudu 8,6 sendi võrra liitri kohta.

Rahandusministeeriumi ettepaneku kohaselt langetatakse diislikütuse aktsiisimäära 467 eurolt 396 eurole 1000 liitri kohta.

Vähendatud aktsiisimäära on kavas kohaldada 1. aprillist kuni 30. juunini 2026. aastal.

Aktsiisilangetus laieneb ka põllumajanduses kasutatavale erimärgistatud diislikütusele.

Ministeerium märkis, et aktsiisilangetuse järel oleks Lätis Balti riikide madalaim aktsiisimäär. Praegu on Baltimaade madalaim diislikütuse aktsiisimäär Eestis – 428 eurot 1000 liitri kohta, Leedus aga 553,6 eurot 1000 liitri kohta.

Ministeeriumi sõnul koordineerivad Balti riigid – Leedu, Eesti ja Läti – samal ajal tegevust, et vähendada turušokke ja kütusehindade mõju kodanikele.

Eesti plaanis algselt alates 1. maist kütuseaktsiise tõsta, kuid kavatseb sellest nüüd loobuda, samal ajal kui Leedu liigub Lätiga sarnaste lahenduste poole. Esmaspäeval, 23. märtsil saavutas diislikütuse liitrihind Eestis uue ajaloolise kõrguse, makstes 2,169 eurot.

Diislikütuse hind Tallinnas 2026. aasta 23. märtsil Autor/allikas: Marcus Turovski/ERR

Läti valitsuse eelnõu pakub ajutist lahendust ülemaailmsetest naftatarnete häiretest põhjustatud eriolukorrale. Veebruari lõpust alates on nii nafta kui ka kütuse hind märkimisväärselt tõusnud – Lätis on diislikütuse jaehind kerkinud ligikaudu 30 protsenti, umbes 2 euroni liitri kohta.

Rahandusministeerium tõi välja, et kütusehindade tõus on märkimisväärne koormus nii ettevõtetele kui ka kodumajapidamistele ning mõjutab ka avaliku sektori tegevust, sealhulgas kiirabi, julgeoleku- ja kaitseteenuseid. Ministeeriumi hinnangul võib sekkumiseta ulatuda Läti majandusele tekkiv lisakulu ligikaudu 50 miljoni euroni kuus.

Samas prognoosib ministeerium, et aktsiisilangetuse fiskaalne mõju riigieelarvele võib olla pea olematu, kuna kütusehindade tõus suurendab käibemaksutulu.

Eelnõu esitatakse valitsusele heakskiitmiseks ning valitsus peab hiljem otsustama, kas saata see seimile arutamiseks.