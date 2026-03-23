Aednik: tänavune kevad pole üldse varajane

Kuigi lumi kadus tänavatelt ja aedadest sel aastal justkui eriti vara ja kiirelt, siis spetsialistide hinnangul on kevad õide puhkenud oma tavapärases rütmis.

Esimesed lumikellukesed pistsid ninad mullast välja pea kuu aega tagasi. Varajaste õitsejate järel on vapralt ärganud teisedki kevadkuulutajad. Nii on Tartu Ülikooli botaanikaaias tärganud praeguseks ka lumekupud, erinevad krookused ja muu seesugune silmailu

"Kevad ei ole tegelikult üldse varajane, täiesti tavaline kevad on. Lumi küll kadus ära väga järsku ja hästi kiiresti, aga seda ilusamini saab juba näidata esimesi kevadõisi," ütles Tartu Ülikooli botaanikaaia aednik Kristine Fenske.

Päikeselisemates kohtades peesitavad mõnuga juba ka kodumaised sinililled, õide on puhkemas näsiniin.

"Hoolimata sellest, et lumi läks kiiresti, siis maapind soojeneb oluliselt aeglasemalt ja see hoiab kevadise tempo tagasihoidlikumas ja nii-öelda õigemas rütmis. Kõik tuleb ikkagi nii, nagu peab," lausus Maaülikooli aianduse nooremprofessor Leila Mainla.

Küll aga võib õitsemisperiood sel kevadel jääda eelmise aastaga võrreldes lühemaks

"Võib-olla see aasta õhutemperatuurid on soojemad, võib eeldada, et õitsemine on pigem kiirem. Taimed tärkavad aeglasemalt, aga kui nad on tärganud ja maapind on soojenenud ja õhutemperatuurid on soojad, siis võib õitsemine olla kiirem," lausus Mainla.

Kuigi ilm võib veel varrukast nii mõnegi vingerpussi välja tõmmata, siis kevadist õiteilu ilma trikid rikkuda ei tohiks.

"Arvata võib, et lumi tuleb ehk paariks korraks isegi tagasi, aga kevadised õitsejad on harjunud sellega, et vahepeal võib jälle külmemaks minna. Nemad saavad sellega hakkama igal juhul," ütles Fenske.