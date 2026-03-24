Finnair lisas suveks lende Helsingi-Kuressaare liinile
Soome lennufirma Finnair hakkab suvel Helsingi ja Kuressaare vahet lendama varem kavandatust rohkem.
Kui varem olid Finnairi lennud plaanitud toimuma kolm korda nädalas (esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti), siis nüüd on kavas Saaremaale lennata kuni neli korda nädalas, edastas Saaremaa turismiinfoportaal Visit Saaremaa. Lisandunud on pühapäevased edasi-tagasi lennud.
8. juunist kuni 7. augustini on Finnairil kokku planeeritud 30 Helsingi-Kuressaare-Helsingi lendu.
