Suri polaaruurija ja ajakirjanik Enn Kreem

Enn Kreem (sündinud 2. juulil 1939) kuulus nende eestlaste põlvkonda, kes viisid Eesti nime Antarktikasse ajal, mil see tee oli vähestele avatud, kirjutab Saarte Hääl.

Tartu ülikoolis astrofüüsikat õppinud Kreem osales 1960. aastatel Eesti teadusprogrammi käivitamises Antarktikas.

Kreem alustas ENSV Teaduste Akadeemia füüsika ja astronoomia instituudi vaatlusprogrammi lõunamandril 1965. aastal ning see töö kestis vaheaegadega üle kahekümne aasta. Polaarajaloo käsitlustes on teda nimetatud esimese põlvkonna Eesti polaaruurijaks.

1971. aastal sai Kreemist ETV teadussaadete vanemtoimetaja. Aastatel 1974–1976 oli ta "Aktuaalse kaamera" peatoimetaja. Järgnevatel aastatel töötas ta TASS-i, ETA, ERV ja Eesti Raadio korrespondendina Soomes ja Rootsis. Ta on olnud ka tele-raadiokomitee teadusdirektor meediauuringute alal ja juhtinud pressiagentuuri APN Eesti bürood.

Aastast 1994 oli ta "Eesti laevanduse aastaraamatu" koostaja.