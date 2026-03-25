Otse kell 10: arutelu noorte otsustusõigusest ja autonoomiast
Arenguseire keskus korraldab kolmapäeval seminari "Kas usaldame noori või kardame neid? Noorte autonoomia, eapiirid ja vastutus vananevas ühiskonnas", et arutada, kas praegused eapiirid vananevas ühiskonnas peegeldavad noorte tegelikku küpsust ja digipädevust või hoopis täiskasvanute hirme. Otseülekannet arutelust näeb ERR-i portaalis algusega kell 10.
Seminari avab riigikogu liige Hanah Lahe (Reformierakond).
Ettekandega "Noorte autonoomia digiajastul: sotsiaalmeedia mõju demokraatlikule osalusele" esineb Jaan Poska gümnaasiumi õpilane Alexandra Joan Kerr ning teemat jätkab Eesti Noorteühenduse Liidu juhatuse aseesimees ja noorte osaluse arendusjuht Henry Kask ettekandega "Kuidas luua noortele turvaline tee otsustusõiguseni?". Tartu Ülikooli arengu- ja kognitiivpsühholoogia kaasprofessor Pirko Tõugu, PhD teeb ettekande teemal "Kuidas erineb noorte otsustamine täiskasvanute omast? Kuidas määrata olulistele otsustele sobivad eapiirid?".
Pärast ettekandeid toimuvas aruteluringis "Milliseid otsuseid noortele usaldada?" osalevad Jaan Poska gümnaasiumi õpilane Alexandra Joan Kerr, HTM-i noortepoliitika osakonna peaekspert Kaarel Taimla, õigus- ja sotsiaalteadlane, laste õiguste asjatundja Kristi Paron, PhD ning Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi tegevjuht Johanna Vallistu, PhD.
Vestlust juhib Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.
