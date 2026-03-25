Referendumil lüüa saanud Meloni teeb valitsuses ümberkorraldusi

Itaalia valijad lükkasid referendumil tagasi Giorgia Meloni ettepaneku riigi kohtusüsteemi muutmiseks ning veebiväljaanne Politico kirjutab, et peaminister teeb nüüd oma valitsuses ümberkorraldusi.

Meloni valitsus püüdis referendumiga lahutada kohtunike ja prokuröride rollid ning muuta nende järelevalveorganit, mida valitsus esitles vajalike meetmetena kohtute erapooletuse tagamiseks. Referendum kujunes aga Melonile poliitiliseks tagasilöögiks.

Teisipäeval astus tagasi kaks justiitsministeeriumi kõrgemat ametnikku. Eeldatavasti peab ametist lahkuma ka pettuses süüdistatav turismiminister Daniela Santanchè.

Prokuratuur on kõigi kolme suhtes algatanud uurimise ning kriitikud väidavad, et referendumi tegelik eesmärk oli kaitsta poliitikuid uurimiste eest.

Kahtlustatakse, et ametist lahkunud justiitsministeeriumi asekantsler ja Meloni liitlane Andrea Delmastro Delle Vedove omab sidemeid Roomas tegutseva maffiaklanniga. Hiljuti selgus, et ta tegi süüdimõistetud maffiabossi tütrega investeeringu restorani.

Delmastro Delle Vedove eitab süüd, kuid ütles, et oleks pidanud olema ettevaatlikum. Ta teatas, et on alati võidelnud kuritegevuse vastu, kuid võtab rahva huvides vastutuse ning astub tagasi.

Ka justiitsministeeriumi endine kantseleiülem Giusi Bartolozzi seisab silmitsi kriminaalsüüdistusega. Teda uuritakse Liibüa sõjapealiku väljasaatmise juhtumis. Sõjapealik vahistati Itaalias rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) vahistamismääruse alusel. Veidi hiljem ta aga vabastati ning saadeti Liibüasse.

Justiitsminister Carlo Nordio võttis referendumil lüüasaamise eest vastutuse, kuid ütles, et ei astu tagasi, vahendas Politico.