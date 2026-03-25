Euroopa Keskpanga president vihjas, et intressimäärad võivad aprillis tõusta

Christine Lagarde
Christine Lagarde Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jana Rodenbusch
Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde andis kolmapäeval mõista, et kui Iraani sõja tõttu inflatsioon järsult kiireneb, võib keskpank baasintressimäärasid tõsta juba aprillis.

"Oleme vajadusel valmis muutma oma rahapoliitikat igal kohtumisel," ütles Lagarde Frankfurdis toimunud konverentsil.

Oma kõnes rõhutas ta, et rahapoliitika üle otsustav nõukogu peab enne võimalikku intressitõusu hindama inflatsiooni kiirenemise olemust, ulatust ja kestust.

"Me ei tegutse enne, kui meil on piisavalt teavet šoki suuruse, püsivuse ja trajektoori kohta. Me ei lase end kõhklustel halvata: meie pühendumus hoida inflatsioon keskpikas perspektiivis kahe protsendi juures on vankumatu."

Nõukogu järgmine kohtumine toimub 29.–30. aprillil.

Eelmisel nädalal otsustas keskpank jätta baasintressimäärad muutmata. Euroopa statistikaamet Eurostat avaldab märtsi esialgsed inflatsiooninäitajad järgmisel teisipäeval.

Iraani sõda on põhjustanud toornafta ja gaasi hindade järsu tõusu. See kiirendab tõenäoliselt inflatsiooni, kuna ettevõtted kannavad kasvanud kulud aja jooksul edasi müüdavatesse kaupadesse ja teenustesse.

Euroopa Keskpanga hinnastabiilsuse eesmärk on hoida inflatsioon keskpikas perspektiivis kahe protsendi tasemel. Veebruaris oli inflatsioon 1,9 protsenti.

Enne Iraani sõda prognoositi finantsturgudel, et keskpank tänavu baasintressimäära ei tõstagi. Nüüd oodatakse sel aastal kolme 0,25-protsendipunktist intressitõusu.

Kiire inflatsioon tekitab tavaliselt enim probleeme madala sissetulekuga leibkondadele, kelle tulud kuluvad suures osas esmatarbekaupadele. Hinnatõus on kahjulik ka ettevõtetele ja investoritele.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Helsingin Sanomat

