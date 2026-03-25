Transpordiamet ja kaitsevägi varistavad 1. aprillil Halinga raudteeviadukti

Raudteeviadukt varistatakse 1. aprilli hilisõhtul kell 23 ning maantee suletakse liiklusele kell 22 ja avatakse järgmine hommik kell 6. Sel ajal on liiklus kohalike teede kaudu ümber suunatud.

Viadukti varistamise eesmärk on kiirendada lammutustöid, suurendada ohutust lammutustööde läbiviimisel ja vähendada liikluse häirimist. Samuti annab see kaitseväele võimaluse veelgi koguda teadmisi ja täpsustada oskuseid viaduktide kui taktikaliste tugipunktide juures viivitustegevuste läbiviimisel, mille üks osa on selliste tõkete rajamine sõjalise kaitse eesmärgil.

Lisaks aitab lõhkamise teel varistamine vähendada lammutustööde pikkust ja lammutustöödest põhjustatud müra ajalist pikkust ning üldist tavakodanike häiringut.

"Vana raudteeviadukt oli pikka aega peremehetu vara, mis Tallinna−Pärnu maantee laiendamise käigus jääb nii oma asukohalt kui ka konstruktsioonilt ette uuele teele," selgitas varistamist transpordiameti sildade haldamise ekspert Olari Valter.

Lõhkamistööde läbiviija kapten Urmas Tonto 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljonist märkis, et Halinga objekti varistamise teeb keerulisemaks, kuid samas ka huvitavamaks selle ehitamisega seotud dokumentatsiooni puudumine ning teatud piirangud tegutsemisvabaduses, kuna peab arvestama lähedal asuvate eramutega.

Lisaks pioneeripataljonile võtavad Halinga raudteeviadukti lõhkamistööde ettevalmistamisest osa Scoutspataljoni ja Kaitseliidu pioneerieriala spetsialistid.

Vana raudteeviadukti lammutamise ja koristamise tööd teevad KMG OÜ ja Infragreen OÜ.

Raudteeviadukti varistamine on osa Tallinna−Pärnu−Ikla maantee km 103,5–108,5 Halinga–Kangru 2+2 teelõigu ehitamisest. Tööde kogumaksumus on 25,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustöid kaasrahastab 85 protsendi ulatuses Euroopa Liit.