Ajalehe The New York Times andmetel suhtles Nvidia endise tegevjuhi Jensen Huangi armuke Alice Huang enam kui aasta vältel Hiina luureteenistuse ametnikuga. Alice Huangi võimalik seotus Hiina luureteenistusega vallandas juba mitu nädalat tagasi skandaali, mille tagajärjel jäi Jensen Huang tööst ilma ja Nvidia aktsia lendas punasesse.

The New York Timesi allikate teatel suhtles Alice Huang Hiina riikliku julgeolekuministeeriumi ametnikuga 2025. aasta kevadest kuni tänavu sügiseni.

Jensen Huangi esindaja keeldus juhtunut kommenteerimast. Nvidia ja Hiina Washingtoni saatkonna esindajad ei vastanud kohe ajakirjanike kommentaaritaotlustele. Uudisteagentuuril Reuters ei ole õnnestunud Alice Huangiga kommentaari saamiseks ühendust saada.

Alice Huang juhtis varem Singapuris asuvat ettevõtet Megaspeed, mis oli üks Nvidia kliente ja ostis ettevõttelt miljardite dollarite väärtuses kiipe. USA võimud uurivad alates 2024. aastast väiteid, et Megaspeed smugeldas Nvidia täiustatud tehisintellekti kiipe Hiinasse.

USA justiitsministeerium ega luureagentuurid ei ole seni ametlikult kinnitanud, et Alice Huang tegutses Hiina spioonina. Uurimine jätkub.

Skandaal puhkes mitu nädalat tagasi, kui tulid avalikuks Jensen Huangi abieluvälised suhted. Üks neist oligi seotud Alice Huangiga. Alice Huang ja Jensen Huang ei ole sugulased.

Jensen Huang lahkus Nvidia tegevjuhi kohalt. Skandaal on tekitanud küsimusi ka ettevõtte juhtimise tuleviku kohta ning Nvidia aktsia hind on järsult langenud.