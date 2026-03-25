Kattai: kui midagi otsustavat ette ei võeta, kasvab riigivõlg väga kiiresti

Eesti Panga prognoosimeeskonna juht Rasmus Kattai. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eelmise aasta riigieelarve puudujääk vastas rahandusministeeriumi prognoosile ja seda aitas vähendada maksutõusudest tulenenud suurem laekumine. Samas kasvas juba mitmendat aastat järjest riigivõlg, mis suurendab riigi intressikulusid.

Statistikaameti andmetel oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk eelmisel aastal 1,2 protsenti sisemajanduse koguproduktist. Rahandusministeerium prognoosis puudujäägiks 1,3 protsenti, mistõttu oli tulemus kulude kasvu arvestades ootuspärane.

"Tulude osas oli kasv võrreldes 2024. aastaga üle seitsme protsendi ja kulude osas 8,8 protsenti. Tõepoolest, kulud meil üsna stabiilselt aastate lõikes kasvavad. Ja siin on ikkagi üks põhjus riigikaitsekulude kasvus," lausus rahandusministeeriumi riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos.

Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul aitas eelarvepuudujääki vähendada ka palgakasv ja inflatsioon, kuid teisalt kasvasid pensioni- ja tervishoiukulud.

"Jooksvaid kulusid, mis valitsusel on, ei kata me ära maksutuludega ja see ei ole jätkusuutlik, sest siis hakkab see nagu lumepall kasvama koos hinnatõusuga. Me näeme hinnatõusu ka järgnevatel aastatel. Et eelarvet saada kontrolli alla, on kaks varianti – kas me suurendame maksusid, mida on poliitiliselt väga raske teha, või me vähendame avaliku sektori kulutusi, seda on ka poliitiliselt väga raske teha," ütles Eamets.

Võlatase suurenes aastases võrdluses 0,6 protsendi võrra, jõudes 24 protsendini SKP-st. Riigivõlg on suurenenud alates 2019. aastast. Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai sõnul on Eesti võlakoormus seni küllaltki madal, kuid kahjuks on kiire võla kasv.

"Me peame tähelepanu pöörama ka sellele, et me ei jää selle võlataseme juurde. Kui me vaatame tänavust eelarvekava ja seda, kuhu eelarvepositsioon tüürib ka järgmistel aastatel – kui midagi otsustavat ette ei võeta, siis võlakoormus kasvab väga kiiresti. Oluline on sellele pidur peale saada, sest võlakoormuse tõusuga kaasneb intressikulude tõus, ja mida suuremaks need lähevad, seda keerulisem on saada uuesti eelarve jätkusuutlikule rajale," lausus Kattai.

"Selles mõttes on see kindlasti riskitegur, mida peab kogu aeg pildis hoidma, aga hetkel on siiski olukord ootuspärane ja praeguses seisus saab siiski öelda, et on olukord kontrolli all," märkis Klaos.

Toimetaja: Marko Tooming

18:52

Pärnu Leinapargis mälestati märtsiküüditamise ohvreid

18:44

Eesti majapidamiste hoiuste maht ületas esimest korda 14 miljardi piiri

18:41

Kattai: kui midagi otsustavat ette ei võeta, kasvab riigivõlg väga kiiresti

18:35

Päevakaja (25.03.2026 18:00:00)

18:32

Raik: peame droonijuhtumist õppima veel tõsisemateks olukordadeks

18:30

Shiffrin kindlustas kuuenda MK-sarja üldvõidu

17:52

Lepistu: minu profikarjäär on 95-protsendilise tõenäosusega läbi

17:50

Droonid ründasid taas Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat Uuendatud

17:35

Narva linnapea drooni-intsidendist: omavalitsus vajaks riigilt kiiremat infot

17:34

VIDEO | Petrõkina andis kaskaadiga veidi punkte ära, aga võitles lõpuni

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:50

Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent Uuendatud

00:15

Suri muusik Gameboy Tetris Uuendatud

17:50

Droonid ründasid taas Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat Uuendatud

24.03

Trump: Iraan nõustus, et ei omanda kunagi tuumarelva Uuendatud

12:24

Eesti piiri rikkus mitu Ukraina drooni

09:56

Otse kell 11 erakorraline pressikonverents: Michal, Pevkur, Palloson, Durejko

13:09

Opositsioonipoliitikud reageerisid droonile ärevusega Uuendatud

12:39

Läti president: Lätis alla kukkunud droon oli Ukraina oma Uuendatud

11:17

Otse kell 12: kaitseväe juhataja Auvere drooniintsidendist

13:05

Kaitsevägi: Auveret tabas kas ründe- või peibutusdroon

ilmateade

loe: sport

18:30

Shiffrin kindlustas kuuenda MK-sarja üldvõidu

17:52

Lepistu: minu profikarjäär on 95-protsendilise tõenäosusega läbi

17:34

VIDEO | Petrõkina andis kaskaadiga veidi punkte ära, aga võitles lõpuni

17:25

Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas korralik lühikava Uuendatud

loe: kultuur

14:50

OpenAI sulgeb videotootmisrakenduse Sora

13:11

Night Tapes asub The Neighbourhoodi soojendusbändina staadioniturneele

12:11

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

12:08

Stephen Colbert arendab uut "Sõrmuste isanda" filmi

loe: eeter

14:49

"Pealtnägija" viib ekskursioonile Eesti uue sõjalaeva pardale

14:14

Maria Teresa Kalmet: vabakutselise näitleja elu on vahel magus ja siis hapu

13:27

Uus biopakend võib vähendada plastireostust ja tõrjuda ohtlikke baktereid

12:18

Paavo Nõgene: mu karjääriredelil tõusmise innustajaks on alati olnud teised

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (25.03.2026 15:00:00)

14:45

Rootsi kaalub kütuseaktsiisi ajutist langetamist EL-i miinimumtasemeni

12:40

Poisid tunnevad vähem ära seksuaalse väärtkohtlemise märke ja teavad abivõimalustest

12:40

Taani peaministri vasakblokk võitis valimised, kuid jäi enamuseta

12:30

Tartu Toomemäe tondilossi asemele tuleb kolm kortermaja

12:25

Sõjahirm ja vähene tuntus hoiab välisturiste Lõuna-Eestist eemal

12:25

Raadiouudised (25.03.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (25.03.2026 09:00:00)

24.03

Timpson: kohtute hinnangul suurendavad välisvangid nende töökoormust

24.03

Päevakaja (24.03.2026 18:00:00)

