USA kohus mõistis Google'i ja Meta vastutavaks sotsiaalmeediasõltuvuse juhtumis

Los Angelese vandekohus langetas pretsedenditu otsuse noore naise kasuks, kes kaebas Meta ja Google'i emafirma kohtusse lapsepõlves tekkinud sotsiaalmeediasõltuvuse tõttu. Kohus mõistis platvormidelt välja kolm miljonit dollarit kahjutasu.

Kohtunik Carolyn Kuhlile kolmapäeval esitatud otsuse kohaselt leidsid vandekohtunikud, et Meta ja Youtube'i emafirma Alphabet kujundasid teadlikult sõltuvust tekitavaid platvorme, mis kahjustasid praeguseks 20-aastase naise Kaley vaimset tervist.

Vandekohtu seisukoht mõjutab tõenäoliselt sadu sarnaseid kohtuasju, mis on USA kohtusüsteemis praegu menetluses.

Meta advokaadid väitsid kohtus, et kuigi Kaley on elus kogenud raskusi, ei põhjustanud Instagrami – mis kuulub Metale – kasutamine neid probleeme ega aidanud nende arenemisele olulisel määral kaasa.

Vandekohus leidis siiski, et Meta kannab hagejale tekitatud kahju eest 70-protsendilist vastutust, samas kui Youtube'i vastutuse osakaaluks määrati 30 protsenti.

Meta teatas oma avalduses, et ei nõustu langetatud otsusega ning kaalub edasisi õiguslikke samme.

Kohtuotsus võib mõjutada tuhandeid sarnaseid hagisid, mida on tehnoloogiahiidude vastu esitanud lapsevanemad, peaprokurörid ja koolipiirkonnad. Pew Research Centeri andmetel kasutab vähemalt pool Ameerika teismelistest Youtube'i või Instagrami igapäevaselt.

USA suured tehnoloogiaettevõtted on viimase kümnendi jooksul sattunud üha tugevama kriitika alla seoses laste ja noorte turvalisusega. Arutelu on nüüdseks kandunud kohtusaalidesse ja osariikide valitsustesse, kuna USA Kongress ei ole suutnud vastu võtta sotsiaalmeediat reguleerivat terviklikku seadusandlust.

Riikliku osariikide seadusandlike kogude konverentsi (NCSL) andmetel võttis eelmisel aastal vähemalt 20 osariiki vastu sotsiaalmeedia kasutamist ja lapsi puudutavaid seadusi. Need hõlmavad eelnõusid, mis reguleerivad nutitelefonide kasutamist koolides ja nõuavad kasutajakonto avamisel vanuse kinnitamist.

Tehnoloogiaettevõtete toetatud liit Netchoice püüab kohtu kaudu vanuse kinnitamise nõudeid tühistada.