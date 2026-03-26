Eesti toidu hind on EL-is kalliduselt üheksandal kohal

Euroopa statistikaameti Eurostat andmetel maksis toit Euroopa Liidus 2024. aastal kõige enam Luksemburgis ning Eesti oli 27 riigi seas hinnatasemelt üheksandal kohal.

Eurostat tõi välja, et Luksemburgis maksis toit 126 protsenti EL-i keskmisest tasemest, järgnesid Taani, Iirimaa, Prantsusmaa, Malta ja Austria.

Soome seisab edetabelis seitsmendal kohal ning Rootsi kaheksandal. Eesti toidukauba hinnatase on üheksas ja moodustab 105,3 protsenti EL-i keskmisest.

Toidu maksumus jääb Eesti hinnatasemele vaid õige pisut alla Belgias, Kreekal, Küprosel ning Itaalias.

Lätis maksab toit 103 protsenti ja Leedus 99 protsenti Euroopa Liidu keskmisest.

Kõige odavam on toit Rumeenias, kus see maksab 75 protsenti Euroopa keskmisest. Vähem kui 90 protsenti EL-i keskmisest maksab toit ka Slovakkias, Poolas, Bulgaarias ja Tšehhis.