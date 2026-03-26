X!

Poeketid survestavad riiki põhitoiduainete käibemaksu langetama

Majandus
Toidupood.
Toidupood. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Eesti kaupmeeste liit ja poeketid alustasid kampaaniat, millega üritavad survestada riiki põhitoiduainete käibemaksu langetama. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on see kliendi solvamine ja hämamine ning jaekettide soovitud sammu elluviimine ei muudaks toidu hinda odavamaks.

Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil ütles ERR-ile, et Eestis on käibemaksu tase nii kõrge, et see on ületanud inimeste valuläve.

"Toidu müügimahud on Eesti jaekaubanduses langenud juba neli aastat, kuna inimesed ei jaksa süüa osta. Oleme vaadanud, mis oleks Eesti tänast eelarvepuudujääki arvestades realistlik ettepanek, mis oleks riigile rahaliselt jõukohane ja aitaks inimesi. Põhitoiduainete maksulangetus oleks win-win-stsenaarium – riigile kõige soodsam ja kõige madalama halduskoormusega," selgitas Peil.

Ta lisas, et riigil ei oleks sellisel juhul tarvis ise mingeid meetmeid luua ega toetusi administreerida, kogu halduskoormus jääks erasektorile.

Põhitoiduainete sortimendis on Peili sõnul kohalike toodete osakaal kõige suurem ja seetõttu aitaks nende toodete suurem läbimüük, mille käibemaksu langetamine kaasa tooks, ka kohalikke toidutootjaid.

"Kaubanduses on neis kategooriates kõige väiksemad juurdehindlused ja kõige suurem hinnakonkurents ehk maksulangetuse mõju läheks sada protsenti või saja protsendi lähedaselt hindadesse üle," prognoosis Peil.

Ka on nende kategooriate kaubad kaupmeeste liidu juhi sõnul kõige tervislikumad – nende seas pole töödeldud või soolaseid toite, suhkruid, rasvu, vaid värske toit ja vältimatud toiduained ehk puu- ja juurvili, leib, sai, värske liha, piim ja munad, mis on inimeste jaoks sundkulutused.

"Tundus kõige vastutustundlikum ja mõistlikum kategooria, mille osas ettepanek teha," tõdes Peil.

Kampaaniamaterjalis toob liit välja, et näiteks Eestis 100 eurot maksva toidukorvi saaks Saksamaal kätte 86 euroga, sest seal on toiduainete käibemaks seitse protsenti.

Põhitoiduainete käibemaksu langetuse ideed toetavad Peili kinnitusel kõik jaeketid, kuid praegu käimasolevas kampaanias osalevad Prisma, Rimi, Selver ja Coop.

Enamikus EL-i riikides on toidu käibemaks madalam

Prisma kommunikatsioonijuht Kertu Kärk põhjendas otsust algatusega liituda sellega, et kauplustes näevad nad iga päev, kui tugevalt mõjutab hinnasurve inimeste toiduostude valikuid.

"Üha enam ostetakse toidukaupu ainult kampaaniahinnaga ning paljud pered planeerivad oma oste väga hoolikalt, et igapäevaseid kulusid kontrolli all hoida," tõdes Kärk.

Ta lisas, et ehkki toidu hinda on viimastel aastatel mõjutanud nii sisendkulude kasv – energia, logistika ja tööjõud – kui ka kõrgem maksukoormus, siis toiduainete käibemaksu langetamine oleks kõige kiirem tööriist, millega toidu hinda allapoole tuua. 

Coop Eesti keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla ütles sel nädalal "Terevisioonis", et täna on toidu hinnad kauplustes on 40 protsenti kallimad kui nad olid kolm-neli aastat tagasi ning peaaegu kõigis teistes Euroopa Liidu riikides on toidul käibemaksuerisus, lisaks Eestile ei ole seda ainult Taanis ja Leedus.

Viimases on aga käibemaks madalam kui Eestis ning Taanis on see küll ühe protsendipunkti võrra kõrgem ehk 25 protsenti, kuid ka sealne keskmine sissetulek on peaaegu kaks korda kõrgem kui meil.

"Peaksime igal juhul kaaluma, et käibemaksu alla tuua," sõnas Rohtla. "Täna, kui meie toidukorv on 110 protsenti EL-i keskmisest ja meil on üks kõrgemaid toidu käibemakse Euroopas, arvan küll, et on viimane aeg seda teha."

Prisma kommunikatsioonijuht märkis, et nad soovivad juhtida kampaaniaga tähelepanu sellele, kuidas maksupoliitika mõjutab inimeste igapäevast toidukorvi, ning avada arutelu lahenduste üle, mis aitaksid muuta toidu taskukohasemaks.

"Samuti usume, et võimaliku käibemaksulangetuse mõju jõuaks tugeva konkurentsi tingimustes ka hindadesse, sest Eesti tarbija jälgib ostukorvi maksumust väga tähelepanelikult ning jaekettidel ei ole võimalik sellist muudatust lihtsalt oma hindades kajastamata jätta," kinnitas Kärk.

Praegu läbiviidava kampaania keskne tööriist on koduleht kaibemaks.ee, kuhu reklaamid vaatama suunavad, kuid lisaks on poodides digiekraanid ja reklaamid ning infot levitatakse ka raadioreklaamide ja sotsiaalmeedia kaudu.

Nele Peili sõnul on kaupmeeste liit üritanud käibemaksulangetuse ideest rääkida ka rahandusminister Jürgen Ligiga, kuid minister pole seni nendega kokkusaamiseks võimalust leidnud.

Praegune kampaania kestab aprilli teise pooleni, aga teemaga kavatseb kaupmeeste liit tegeleda kuni järgmiste valimisteni.

"Sellel on väga lai ühiskondlik toetus," tõdes Peil.

Ligi nimetas kaupmeeste algatust näotuks

Jürgen Ligi nimetas kaupmeeste algatust näotuks ja madalaks viisiks eelarvest raha välja pressida, teades, et tegelikult nauditakse väga konkurentsivõimelist maksusüsteemi. Käibemaksuerandid toodete lõpphinda tema sõnul märkimisväärselt ei jõua.

"Kõige kõrgemad toiduainete hinnad on Euroopas just nimelt madalate käibemaksumäärade juures. Kusjuures näiteks Iirimaa ja Malta määr on null, aga seal on toidukaup just kallim," sõnas Ligi. "Nii et igal juhul on tegu hämamisega. Nad ütlevad otse, et kui ei oleks käibemaksu, oleks kaup odavam. Statistika näitab, et pigem on käibemaksuerand kaasas kõrgemate hindadega ja ka kõrgema üldise maksukoormusega."

Ligi selgitas, et igal juhul tuleb maksud sellisel juhul mujalt kompenseerida. Eesti eelarve on rängas miinuses ja riik peaks rõhuma maksuraha optimaalsele kasutamisele, mitte hinnale.

Toiduainete käibemaksuerand annaks rahandusministri sõnul suurema võidu sellele, kes ostab kalamarja, mitte supikonte. Kõrgetes toidu hindades näeb Ligi süüd liiga palju ehitatud kaubanduspinna ruutmeetrites, mistõttu on kauplustel tarvis rohkem töötajaid ja logistikat. Riigieelarvest ei peaks seda aga kinni maksma.

Seda, et kaupmeeste liit oleks avaldanud soovi rahandusministriga käibemaksu teemal kohtuda, Ligi ei tea, kuid on enda sõnul nõus neile statistikat näitama ja argumente esitama.

"Ma tean, et avalikkuses minu kohta arvamust avaldatud, aga nad ei vasta kunagi minu argumentidele argumentidega. Nad lähevad alati isiklikuks või populistlikuks. Seesama poodide kampaania kõigile ostjatele ei ole ju tegelikult argumentatsioon, sest see, et kui käibemaks maha võtta, on toit odavam, on ju pettus," ütles Ligi.

Rahandusminister lisas, et valitsus korraldab avalikke teenuseid, mis maksavad raha ning need, kes käibemaksust palka saavad, on päästjad, politseinikud, õpetajad ja meedikud.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

uisupidu

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:12

VAATA OTSE | Selevko tegi MM-il võimsa Eesti rekordi, mis koha ta saab? Uuendatud

15:56

Euroopa Parlament toetas USA kaubanduslepet

15:49

Kolm riigikogu liiget taandas ennast USA ja Iisraeli sõjategevust toetavast avaldusest

15:43

Hollas ja Remmelg mängivad Challenge taseme MK-etapil Nayaritis

15:38

Neitsi Maali pälvis Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid"

15:37

Eesti toidu hind on EL-is kalliduselt üheksandal kohal

15:30

Raadiouudised (26.03.2026 15:00:00)

15:30

TMW linnafestivali programm pakub muusika kõrval ka filmi ja kunsti

15:07

Eestlased tegid Tai velotuuril igavusest nalja, mis päädis vahefiniši võiduga

15:05

Riigi esindajad: ohuteavitus ilma eelhoiatuseta tähendab päris ohtu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.03

Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent Uuendatud

25.03

Eesti piiri rikkus mitu Ukraina drooni

12:50

Meedia: Ukraina jätkab Leningradi oblasti energiataristu ründamist Uuendatud

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

25.03

Merilo: see oli massiivseim operatsioon, mida tänapäeval Eesti piiri lähedal nähtud

04:58

Linnahallis asuv Enn Põldroosi hiigelgobelään läheb restaureerimisele

25.03

Õhuväe ülem: drooni ei võetud maha, sest see oli Vene piirile liiga lähedal

05:01

Viru keskus tahab osa Viru hotelli pinnast ise kasutusele võtta

12:19

Saks: Ukraina äsjased rünnakud Läänemere ääres näitavad tema uusi võimeid

25.03

Kaitsevägi: ohuteavituse käivitamisel tekkis inimlik eksitus

ilmateade

loe: sport

16:12

VAATA OTSE | Selevko tegi MM-il võimsa Eesti rekordi, mis koha ta saab? Uuendatud

15:43

Hollas ja Remmelg mängivad Challenge taseme MK-etapil Nayaritis

15:07

Eestlased tegid Tai velotuuril igavusest nalja, mis päädis vahefiniši võiduga

14:41

Baskonia kirstunaelaks sai Moneke

loe: kultuur

15:38

Neitsi Maali pälvis Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid"

15:30

TMW linnafestivali programm pakub muusika kõrval ka filmi ja kunsti

14:35

Arvustus. "Ave Maria" on nauditav, aga kinni möödunud aastakümnete mudas

11:33

EFI valis minutifilmi konkursil välja kümme projekti

loe: eeter

13:42

Dulwichi galerii Konrad Mägi näitusest: britid armastavad maastikumaale

11:34

Rain Kuldjärv: uudistooteid valivad inimesed poest sageli kiidusõnade järgi

10:06

Kristina Õllek: tõin Läänemere surnud tsoonid Dulwichi galerii mausoleumi

08:37

Valdur Mikita: rikkast naabrimehest hullemini mõjub tajutud ebaõiglus

Raadiouudised

12:50

Täiskasvanuid õpetavad tantsukoolid peavad muusika eest maksma

12:35

Reedel tuleb päikesepaisteline ilm

12:35

Riigikogu valis senise juhatuse ametisse tagasi

12:25

Raadiouudised (26.03.2026 12:00:00)

12:15

Püssi äripargi arendajad on seni veel kidakeelsed

10:10

EL-i vabakaubanduslepe Austraaliaga võib kasvatada ka Eesti eksporti

10:10

Jäämurdja Tarmo pensioniks ei jõua riik enam uut jäämurdjat ehitada

10:10

Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma

10:10

Raadiouudised (26.03.2026 09:00:00)

25.03

Päevakaja (25.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo