Euroopa Parlament toetas USA kaubanduslepet

Euroopa Parlament toetas neljapäeval ülekaalukalt kahte õigusakti, et viia ellu eelmisel aastal EL-i ja USA vahel sõlmitud kaubanduskokkulepe. Saadikud lisasid leppesse muudatusi, mille eesmärk on tagada, et Ühendriikide administratsioon peaks kokkuleppest kinni.

Täiskogu hääletusel toetas suur enamus meetmeid, millega kaotatakse EL-i tollimaksud USA tööstustoodetele. Parlamendi läbirääkijad kohtuvad tõenäoliselt juba 13. aprillil EL-i liikmesriikide esindajatega, et alustada läbirääkimisi lõpliku kompromissi saavutamiseks.

Meetmed on ametlikult jaotatud kahte akti. Üks neist vähendab tollimakse USA toodetele, teine aga peatab tollimaksude kogumise.

Esimest toetas 417 saadikut, vastu oli 154 ja erapooletuks jäi 71. Teise poolt hääletas 437, vastu 144 ja erapooletuks jäi 60 saadikut.

Saadikud lisasid leppesse klausli, mis võimaldab kokkuleppe peatada, kui USA president Donald Trump peaks ohustama EL-i territoriaalset terviklikkust – nii nagu ta tegi selle aasta alguses, kui soovis annekteerida Gröönimaad.

Euroopa Parlamendi liikmete toetatud aktid sisaldavad ka muudatusi, millega soovitakse siduda leppe rakendamine terastoodete tollimaksude kaotamisega. Samuti lisati nn loojanguklausel, mille kohaselt aeguks lepe 2028. aasta märtsis.

USA suursaadik EL-i juures Andrew Puzder kutsus esmaspäeval Euroopa Parlamenti üles lõpuks toetama kaubanduslepet, mis sõlmiti mullu juulis Trumpi Turnberry golfikuurordis Šotimaal.

Euroopa Parlamendi liikmed olid protsessiga viivitanud pärast seda, kui USA ülemkohus lükkas eelmisel kuul tagasi Trumpi esialgse tollimaksuplaani. Turnberrys sõlmitud lepe seadis algselt enamikule EL-i ekspordile 15-protsendilise tollimaksu lae. Praegu kehtib USA-s 10-protsendiline üldtollimaks.