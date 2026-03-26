Rutte: NATO kaitsekulutused on järsult kasvanud

Peasekretär kutsus liikmesriike üles samas vaimus jätkama.

"Ootan, et liitlased näitaksid järgmisel NATO tippkohtumisel Ankaras selget ja usutavat kava viie protsendi eesmärgi saavutamiseks," sõnas Rutte. Ta rõhutas, et tugev Atlandi-ülene side on globaalse ebakindluse ajastul endiselt hädavajalik.

USA president Donald Trump on korduvalt nõudnud, et NATO riigid tõstaksid märkimisväärselt kaitsekulutusi. USA administratsioon leiab, et Euroopa liitlased peaksid viimaks võtma peamise vastutuse maailmajao konventsionaalse kaitse eest.

Trump kritiseeris neljapäeval NATO liitlasi sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, märkides, et NATO riigid pole teinud mitte midagi, et aidata Iraani kaasa küsimuses. "USA-L POLE NATO-LT MIDAGI VAJA, KUID ÄRGE KUNAGI UNUSTAGE SEDA PRAEGUST VÄGA OLULIST HETKE!" kirjutas Trump.

Oma aastaaruandes märkis Rutte, et 2025. aastal täitsid või ületasid kõik liitlased 2014. aastal seatud kahe protsendi eesmärgi ning paljud riigid suurendasid kulutusi hüppeliselt.

NATO liidrid leppisid eelmisel aastal tippkohtumisel kokku, et 2035. aastaks kulutatakse kaitsele ja seotud investeeringutele viis protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Riigid lubasid suunata 3,5 protsenti SKP-st põhikaitsele – näiteks vägedele ja relvastusele – ning 1,5 protsenti laiematele kaitsemeetmetele, nagu küberjulgeolek, torujuhtmete kaitse ning teede ja sildade kohandamine raskele sõjatehnikale.

Poola kaitsekulutused olid alliansi suurimad, moodustades 4,3 protsenti SKP-st, samas kui Leedu, Läti, Eesti ja Taani näitajad jäid tublisti üle kolme protsendi.

Mitmed riigid, sealhulgas Hispaania, Kanada ja Belgia, jäid kahe protsendi juurde.

Absoluutväärtuses suurendasid aasta võrdluses kulutusi kõige rohkem Luksemburg, Belgia ja Sloveenia, samas kui Ungaris, Tšehhis ja USA-s need vähenesid.

Aruande kohaselt suurendasid Euroopa liitlased ja Kanada ajavahemikus 2024–2025 kaitsekulutusi 19 protsendi võrra ehk 574 miljardi dollarini, USA väljaminekud aga kahanesid vähesel määral 838 miljardi dollarini.

USA osakaal NATO kogukaitsekulutustest langes eelmisel aastal 64 protsendilt 59 protsendile.

Samal ajal kasvasid Euroopa ja Kanada kulutused põhivarustusele eelmisel aastal 34 protsenti.

Kokku kulutas 32 liikmesriigist koosnev allianss 2025. aastal kaitsele 2,77 protsenti SKP-st.