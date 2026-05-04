Rutte sõnul on eurooplased Trumpi sõnumi kätte saanud

Mark Rutte Jerevanis. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / HAYK BAGHDASARYAN
Euroopa riigid on USA presidendi Donald Trumpi sõnumi kätte saanud ja tagavad nüüd sõjaväebaaside kasutamise lepingute rakendamise, ütles NATO peasekretär Mark Rutte esmaspäeval.

Trump on süüdistanud mõningaid NATO riike selles, et nad ei tee piisavalt, et toetada Ameerika Ühendriike Iraani sõjas. Ühe viimase märgina oma rahulolematusest Euroopa liitlastega teatas ta reedel plaanist viia Saksamaalt välja 5000 USA sõdurit.

"Jah, USA poolt on olnud pettumust, aga eurooplased on seda [nüüd] kuulnud," ütles Rutte ajakirjanikele Euroopa Poliitilise Ühenduse tippkohtumisel Armeenias. "Nad tagavad nüüd, et kõiki kahepoolseid baaside lepinguid rakendatakse," ütles ta.

NATO liige Hispaania on öelnud, et tema territooriumil asuvaid sõjaväebaase ei saa kasutada sõjas Iraaniga. Kuid Rutte ütles, et teised NATO riigid, nagu Montenegro, Horvaatia, Rumeenia, Portugal, Kreeka, Itaalia, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa, on baaside ja muu logistilise toe kasutamise taotlustele vastu tulnud.

Rutte ütles ka, et üha rohkem Euroopa riike eelpaigutab erinevaid sõjalisi ressursse, nagu miinijahtijad ja miinitraalerid, Pärsia lahe lähedale, et olla valmis Iraani konflikti järgmiseks etapiks.

Mitmed Euroopa riigid on öelnud, et on valmis osalema missioonil, mis aitab tagada Hormuzi väina kaudu navigatsioonivabaduse pärast sõja lõppu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

