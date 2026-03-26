Starmer: Venemaa varilaevastikku tuleb ohjeldada senisest karmimalt

Suurbritannia peaminister Keir Starmer ütles Helsingis Ühendekspeditsiooniväe tippkohtumisel, et Venemaa varilaevastikku tuleb senisest karmimalt ohjeldada. Starmeri sõnul lubab riik edaspidi relvajõududel ja ametiisikutel minna nende territoriaalvetes seilavatele laevadele, mis on riigi kehtestatud sanktsioonide all. Kohtumist võõrustanud Soome president Alexander Stubb toetab Starmeri avaldust.

Venemaa varilaevastiku ohjeldamine on äärmiselt aktuaalne just praegu, kus USA ja Iisraeli rünnak Iraanile ja Iraani vasturünnakud on oluliselt tõstnud nafta hinda, mis suurendab naftamüügist saadavaid tulusid, millega Venemaa oma sõjamasinat Ukrainas käigus hoiab. Samal ajal on Ukraina rünnakute tõttu torujuhtmetele ja naftasadamatele pea poole võrra langenud Venemaa naftaekspordi võime.

Mööda Läänemerd seilab aga seni üsna karistamatult Venemaa varilaevastik. Helsingisse kogunenud riigijuhid on ühel meelel, et karistamatusele tuleb ükskord ometi lõpp teha.

Eesti peaministri Kristen Michali sõnul ei jää Ühendkuningriik ja juba varem Venemaa varilaevastiku ohjeldamisega tegelenud riigid, sealhulgas Eesti, omaette tegutsema.

"Sama plaanivad ka teised, näiteks Holland mainis seda, et ka nemad võtavad selle ette ehk laiemalt on seda kindlasti ettevõetamas," ütles Michal.

"Varilaevastiku kaudu Venemaa sõjamasina toetamise peatamine ja iga tegevus laevade peatamiseks, mis seda masinat käigus hoiavad, on väga teretulnud. Seega me tugevasti toetame peaminister Starmeri algatust," lausus Soome president Alexander Stubb.

Ühendkuningriigi algatatud ja seni kümmet NATO liikmesriiki ühendava Ühendekspeditsiooniväega avaldas president Volodõmõr Zelenski suu läbi soovi ühineda ka Ukraina. Tegu ei ole esimese korraga, kus Ukraina Ühendekspeditsiooniväe liikmeks saada tahab. Kohtumisel osalenud riigijuhid tõdesid, et Ukrainal on Ühendekspeditsiooniväele palju anda, eriti just sõja jooksul arenenud droonivilumuse osas. Ühendekspeditsiooniväega ühineda soovijaid on aga teisigi, näiteks Kanada.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

22:03

ETV spordisaade, 26. märts

21:41

Võru Barrus jäi poolfinaalseerias raske võiduga ellu

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:34

Raamatukogud nõuavad määrdunud raamatute asendamist uutega

21:24

Tartu linn tõstab järgmisest õppeaastast koolilõuna hinda

21:23

Reedel on ilm kevadiselt soe

21:20

Starmer: Venemaa varilaevastikku tuleb ohjeldada senisest karmimalt

21:18

ERR Ukrainas: tapatsoonide tõttu kasutab armee üha enam maismaadroone

21:16

Eesti käsipallikoondis sai teada vastased EM-valiksarjas

20:44

Eesti U-21 jalgpallikoondis jäi EM-valikturniiril Islandile alla

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:30

Ukraina ründas teist ööd järjest Leningradi oblasti energiataristut Uuendatud

25.03

Merilo: see oli massiivseim operatsioon, mida tänapäeval Eesti piiri lähedal nähtud

04:58

Linnahallis asuv Enn Põldroosi hiigelgobelään läheb restaureerimisele

17:34

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

25.03

Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent Uuendatud

25.03

Õhuväe ülem: drooni ei võetud maha, sest see oli Vene piirile liiga lähedal

12:19

Saks: Ukraina äsjased rünnakud Läänemere ääres näitavad tema uusi võimeid

05:01

Viru keskus tahab osa Viru hotelli pinnast ise kasutusele võtta

15:49

Kolm riigikogu liiget distantseeris ennast USA ja Iisraeli sõjategevust toetavast avaldusest

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

