Meelis Kiili: rünnak Venemaa sadamatele on süsteemi murdmine

Ust-Luga ja Primorski sadama ründamine on läbimõeldud operatsioon, mille mõju ei pruugi piirduda logistilise häiringuga. On alust arvata, et sellest võib kujuneda üks senise sõja mõjukamaid operatsioone, kui häiring ei piirdu päevadega, vaid kestab nädalaid või kuid, kirjutab Meelis Kiili.

"Tervik on rohkem kui osade summa." Aristoteles

Esmapilgul paistab kõik lihtne: sadamad saavad pihta, eksport aeglustub, tankerid ootavad reidil ja turg kohandub. Kuid see käsitlus jääb pinnapealseks, sest nafta eksport on osa terviklikust süsteemist, kus tootmine, transport ja müük on omavahel lahutamatult seotud.

Kui üks lüli katkeb, ei jää mõju sinna pidama, see kandub edasi. Just selles peitub selle rünnaku tegelik kaal. Sõjas ei otsustata ainult lahinguväljal, otsustatakse süsteemides.

Kui voog peatub, hakkab süsteem lagunema

Venemaa naftasüsteem toimib pideva voona. Nafta liigub maardlatest torustikesse, sealt sadamatesse ja lõpuks tankeritesse. See ei ole süsteem, mida saab lihtsalt "pausile panna".

Kui eksport Läänemere kaudu on häiritud ning alternatiivsed suunad – Must meri või ida suund Hiina poole – töötavad juba oma läbilaskevõime piiril, tekib vältimatu pudelikael. Esialgu täidetakse torustikud, terminalide mahutid ja isegi raudteetsisternid, kuid see on ajutine leevendus.

Kui ladustamisvõimekus ammendub, kandub surve tagasi tootmisse, mis tähendab, et kaevusid tuleb sulgeda või tootmist vähendada, ja küsimus muutub logistilisest majanduslikuks ning sealt edasi strateegiliseks.

Teatud tüüpi maardlates, eriti vanades Lääne-Siberi väljades, ei ole tootmise peatamine neutraalne otsus. Reservuaari rõhk muutub, vee ja nafta tasakaal häirub, vooluteed muutuvad. Tootmise taaskäivitamine ei pruugi toimuda samadel tingimustel ning ei saa välistada, et see ei taastu üldse.

See ei tähenda, et kõik kaevud "surevad", kuid see tähendab, et osa tootmisest võib kaduda jäädavalt või muutuda oluliselt kallimaks taastada. Ja kui lisada sellele piiratud ligipääs kaasaegsele tehnoloogiale, muutub taastamine veelgi keerulisemaks. Seega võib logistiline häire viia tootmisvõime olulise vähenemise või kadumiseni.

Tankerid seisavad, aga probleem on sügavam

Lähiajal on mõju nähtav ka merel. Tankerid, mis ootavad reidil, ei teeni, kaubavood katkevad, kindlustus ja riskihinnad kasvavad, tarneahel muutub ebaefektiivseks.

See mõjutab ka nn varilaevastiku kontseptsiooni. See süsteem põhineb pideval liikumisel ja hajutatud riskil. Kui sõlmpunktid, nagu suured terminalid, on häiritud, muutub ka see mudel haavatavamaks, kuid see on alles nähtav osa probleemist, sügavam mõju on maismaal.

Sageli eeldatakse, et Venemaa saab eksporti lihtsalt ümber suunata Aasiasse, eelkõige Hiinasse. Tegelikkus on keerulisem. Esiteks on infrastruktuur piiratud. Idasuunalised torujuhtmed ja sadamad ei ole projekteeritud kogu Läänemere mahu ülevõtmiseks. Teine ja olulisem asi on Hiina poliitika roll.

Hiina ei ole huvitatud enda sidumisest ühe tarnijaga, vaid hoiab teadlikult mitmekesiseid varustuskanaleid. Erinevalt Euroopast, mis sidus end aastateks Venemaa energiaga, on Hiina teadlikult hoidnud oma varustuse mitmekesisena. Nafta tuleb Lähis-Idast, Aafrikast, Ladina-Ameerikast ja Venemaalt. Hiina ei taha korrata seda strateegilist viga, mida Euroopas kehastasid näiteks Angela Merkeli ja Gerhard Schröderi poliitikad. Seega ei ole Hiina "ventiil", kuhu üleliigne maht lihtsalt suunata.

Keskkonnariskid

Kõige vähem käsitletud, kuid potentsiaalselt kõige pikaajalisem mõju on keskkonnarisk.

Suur osa Venemaa naftainfrastruktuurist asub tundras, igikeltsal. See ei ole stabiilne keskkond, kuna pinnas sulab, vajub ja deformeerub. Konstruktsioonid, mis on rajatud aastakümneid tagasi, ei pruugi selliste muutustega enam toime tulla.

Kui sellele lisada täis mahutid (maksimaalne koormus), ebastabiilne pinnas, häiritud hooldus ja operatiivne surve süsteemi töös hoidmiseks, siis kasvab lekete risk hüppeliselt. Ja tundras ei jää leke lokaalseks.

Siberi suured jõed, Obi, Jenissei ja Leena, viivad reostuse kiiresti põhja poole. Sealt edasi liigub see Põhja-Jäämerre. Külmas keskkonnas laguneb nafta aeglaselt ja puhastamine on äärmiselt keeruline.

Seetõttu võib üksik infrastruktuuri rike muutuda regionaalseks keskkonnaprobleemiks, mille mõju kestab aastakümneid. Arktikas muutub keskkonnakahju läbi jõgede, jää ja ookeanivoolude paratamatult globaalseks probleemiks, mille tagajärjed ei piirdu Venemaa territooriumiga.

Mõju on suurem kui esmapilgul paistab

See kõik viib lihtsa, kuid Vladimir Putini režiimile ebamugava järelduseni. Ust-Luga ja Primorski rünnak võib olla löök süsteemi enda vastu. Kui majanduslik ja tehniline surve kandub tootmisse ja sealt edasi riigi toimimisse, võib see hakata mõjutama ka režiimi stabiilsust. Siiski ei tähenda see süsteemi kokkuvarisemist, sest Venemaa KGB julgeolekuaparaadil põhinev võimuvertikaal ei lagune, vaid kohaneb.

Sõjas otsitakse sageli otseseid, nähtavaid tulemusi nagu hävitatud tehnika, vallutatud territoorium. Kuid vahel on kõige suurema mõjuga operatsioonid need, mis panevad süsteemi iseenda vastu tööle, ja just sellise operatsiooniga ongi nüüd tõenäoliselt tegemist.