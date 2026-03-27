Lasnamäel põles ehituskeemia tehas

Tallinnas Lasnamäel Suur-Paala tänaval asuvas ehituskeemiat tootvas ettevõttes Wolf Group puhkes reede ennelõunal tulekahju, mida siirdus kustutama suur hulk päästjaid. Inimesed põlengus viga ei saanud.

Häirekeskus sai teate põlengust kell 10.52. Esimese teate kohaselt olid leegid katusest väljas.

Esimesena kohale jõudnud Lasnamäe päästjad nägid juba kaugelt suitsu. Inimesed evakueeriti hoonest. Põlemine oli levinud seinte vahele ja töötati tulekahju leviku piiramiseks, sest hoones oli palju kemikaale.

Sündmusele reageerisid Lasnamäe, Kesklinna, Lilleküla ja Pirita kutselised päästjad koos Muraste vabatahtlike, politsei ja kiirabiga.

Tulekahju likvideeriti kell 12.22. Järelkontrolli ja lammutustööde käigus rohkem tulekoldeid ei leitud. Tulekahju levik hoone osale, kus hoiustatakse ehituskemikaale, suudeti ära hoida.

Ohtu ümbritsevatele elanikele ei ole. Keegi viga ei saanud.

Päästetööde juhi hinnangul võis tulekahju alguse saada katuselt, kuid täpsema tekkepõhjuse selgitab välja menetlus.