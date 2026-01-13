X!

Politsei asus Läänemetsa kuluhüvitiste kasutamist uurima

Eesti
Lauri Läänemets
Lauri Läänemets Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Keskkriminaalpolitsei on alustanud kriminaalmenetlust Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe, endise siseministri Lauri Läänemetsa kuluhüvitiste võimaliku väärkasutamise tõttu.

 "Alustasime kriminaalmenetluse eelmisel nädalal ning kriminaalmenetluse alustamise ajend oli eelmise aasta lõpus detsembrikuus toimunud istungid ning seal kõlanud erinevad väited," ütles ERR-ile keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp.

Uurimist riigikogu liikme kuluhüvitise võimaliku väärkasutuse kontrollimiseks on alustatud kelmuse paragrahvi alusel.

"Oleme hinnanud pärast erikomisjoni koosolekut erinevaid asjaolusid ning jõudnud seisukohale, et meil ei ole võimalik kinnitada ega ümber lükata võimaliku kuriteo kahtluse puudumist," lisas Sepp.

ERR.ee lisab Lauri Läänemetsa kommentaari esimesel võimalusel.

Õhtuleht kirjutas tänavu detsembris, et sotside esimees Läänemets maksis 2021. aastal enne parteijuhiks saamist toimetamisteenuse eest 5000 eurot sularahas varem sotside ridadesse kuulunud toimetajale Egle Heinsarele. Läänemets kasutas teenuse eest tasumiseks ka riigikogu liikme kuluhüvitise raha. Läänemets kinnitas toona, et pole midagi keelatut teinud ja ka kõnealune summa olevat olnud väiksem.

Teema võttis arutada ka riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon, mis otsustas esmaspäeval, et edastab uurimisasutustele materjalid ja avalduse, mis puudutavad Läänemetsa kuluhüvitiste abil ostetud keeletoimetamise teenust.

Prokuratuurile, keskkriminaalpolitseile ning kaitsepolitseiametile edastatud materjalid puudutavad Heinsare ettevõtte OÜ Keeletunne esitatud arveid, mille tasumiseks kasutas Läänemets kuluhüvitist, et uurimisasutused saaksid tuvastada, kas kuluhüvitist kasutati seaduspäraselt.

Toimetaja: Iida-Mai Einmaa, Mirjam Mäekivi

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:00

Politsei asus Läänemetsa kuluhüvitiste kasutamist uurima

14:48

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

14:46

Marek Sadam: suurest tähesärast pole ma osanud kasu lõigata ega rõõmu tunda

14:41

Evelin Poolamets: loosung ei ole energiapoliitika

14:25

Elisabeth Heinsalu: energeetikas on õige valik hübriidsüsteem

14:12

Kodune klubijalgpalli hooaeg algab tänavu Paides

13:58

Astok: abi Kuubale on EL-i moraalne kohustus ja geopoliitilise võitluse tulem

13:55

12. aprillil võib lõppeda Viktor Orbani ajastu Ungari eesotsas

13:52

Riik plaanib teha mobiilinumbri üleviimise teise operaatori juurde ülikiireks

13:48

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12.01

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

12.01

Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

12.01

Hea suusailm aitab Hispaania teetigudel talve üle elada

11:29

Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu Uuendatud

12.01

Opositsioon materdab hasartmängumaksu apsu eest võimuliitu Uuendatud

12.01

Allikas: Iraani protestijad panevad põlema islamirežiimi sõjaväebaase

08:23

RUSI ekspert: Vene õhujõud on sõja ajal oluliselt tugevnenud

10:15

Mihkelson: Eesti peaks Kuuba toetamise probleemi EL-is tõstatama Uuendatud

12.01

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

ilmateade

loe: sport

14:48

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

14:12

Kodune klubijalgpalli hooaeg algab tänavu Paides

13:37

Poolakad tõid Toyotale kaksikvõidu, Al-Attiyah langes esikohalt

12:59

Unitedi ajutiseks peatreeneriks saab endine kapten

loe: kultuur

13:48

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

13:28

EMTA toob publiku ette kaasaegsete etenduskunstide magistrantide koosloomelavastused

12:22

Aasta betoonehitis 2025 konkursil osaleb 12 ehitist

12:16

Uksi sulgeva Amigo juht: kinnipanek oli laual juba eelmisel hooajal

loe: eeter

14:46

Marek Sadam: suurest tähesärast pole ma osanud kasu lõigata ega rõõmu tunda

12:56

Marta Pikani: olin suur allaandja, kuni laulmine muutis mu käitumismustrit

12:16

Uksi sulgeva Amigo juht: kinnipanek oli laual juba eelmisel hooajal

09:36

Sotsiaalantropoloog: inimestel puudub soov kokku tulla ja koos lahendusi otsida

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (13.01.2026 12:00:00)

10:35

Kindlustusseltside liit soovib töötajate tervisekulude hüvitise kasvu

09:20

Raadiouudised (13.01.2026 09:00:00)

12.01

Päevakaja (12.01.2026 18:00:00)

12.01

Tallinna lauluväljak plaanib nelja aastaga osa laiendusi valmis saada

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 15:00:00)

12.01

Justiitsministeerium plaanib uimastitarvitajate karistusi leevendada ning edasimüüjate omi karmistada

12.01

Valaste joa juurde pannakse lisahoiatussildid

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12.01

Otepää saab uue lasteaia

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo