Politsei asus Läänemetsa kuluhüvitiste kasutamist uurima

"Alustasime kriminaalmenetluse eelmisel nädalal ning kriminaalmenetluse alustamise ajend oli eelmise aasta lõpus detsembrikuus toimunud istungid ning seal kõlanud erinevad väited," ütles ERR-ile keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp.

Uurimist riigikogu liikme kuluhüvitise võimaliku väärkasutuse kontrollimiseks on alustatud kelmuse paragrahvi alusel.

"Oleme hinnanud pärast erikomisjoni koosolekut erinevaid asjaolusid ning jõudnud seisukohale, et meil ei ole võimalik kinnitada ega ümber lükata võimaliku kuriteo kahtluse puudumist," lisas Sepp.

ERR.ee lisab Lauri Läänemetsa kommentaari esimesel võimalusel.

Õhtuleht kirjutas tänavu detsembris, et sotside esimees Läänemets maksis 2021. aastal enne parteijuhiks saamist toimetamisteenuse eest 5000 eurot sularahas varem sotside ridadesse kuulunud toimetajale Egle Heinsarele. Läänemets kasutas teenuse eest tasumiseks ka riigikogu liikme kuluhüvitise raha. Läänemets kinnitas toona, et pole midagi keelatut teinud ja ka kõnealune summa olevat olnud väiksem.

Teema võttis arutada ka riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon, mis otsustas esmaspäeval, et edastab uurimisasutustele materjalid ja avalduse, mis puudutavad Läänemetsa kuluhüvitiste abil ostetud keeletoimetamise teenust.

Prokuratuurile, keskkriminaalpolitseile ning kaitsepolitseiametile edastatud materjalid puudutavad Heinsare ettevõtte OÜ Keeletunne esitatud arveid, mille tasumiseks kasutas Läänemets kuluhüvitist, et uurimisasutused saaksid tuvastada, kas kuluhüvitist kasutati seaduspäraselt.