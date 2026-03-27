Teraviljakasvatajad võivad suvivilja sootuks külvamata jätta

Jõgevamaa teraviljatootja Tõnis Soopalu.
Vaata galeriid
14 pilti
Eesti teraviljakasvatajate seas levib üha enam arusaam, et ebasoodsate majandusolude tõttu tuleks tänavu jätta suviteravili, nagu näiteks suvinisu, suvioder ja kaer, aga samuti hernes ja uba, sootuks külvamata.

Jõgevamaa põllumees Tõnis Soopalu kasvatab teravilja kokku kolmesajal hektaril, kaks kolmandikku maadest on renditud.   

"60–70 protsenti on taliviljad. See on ju teada-tuntud tõde, et ega suvivili Eesti kliimas, eriti kui meil on nii heitlikud ilmad, taha väga hästi kasvada," lausus Soopalu.

Praegusi kõrgeid kütuse- ja väetisehindu arvestades tuleb Soopalu sõnul nüüd igal põllumehel kalkuleerida, millised on tema püsikulud ja kas suvivilja üldse tasub külvata. 

"Tänaste sisendhindade juures, mis on väetis, kütus, mis on rallinud mõne kuu jooksul ikka hirmsast moodi, ma ütleks täna, et need suviviljade saagid, kui me räägime suvinisust ja suviodrast, oast, hernest, peavad olema sellised, mida väga tihti Eestis ei ole nähtud. Et sa üldse tuleksid oma kuludega nulli," ütles Soopalu.

Mida  suure tõenäosusega külvamata jäetakse?

"Suviotra, mina leian, ei ole üldse mõtet külvata. Kaer oli väga populaare mõned aastad tagasi, kaera hind oli päris hea. Aga nüüd on kaera hind mingi 158 eurot tonn, ma peaks seitse tonni kaera hektarilt saama, et see ära tasuks üldse," lausus Soopalu.

Järvamaa põllumees Raido Allsaar kasvatab 1300 hektaril tera- ja kaunvilja, sellest ainult kümme protsenti on suvivilja all. Kuna juba praegu on põldudel näha põua ilminguid, plaanib mees suviviljade külvamisest loobuda ja sügisel suurendada taliviljade osakaalu. 

"Paari nädala jooksul võib tekkida olukord, kus ma jätan väetised ja seemned lattu ja võib-olla teatud suvivilja ei külva. Isegi kui suvivili on kasumlik, on see vähekasumlik. Ja ma pigem võtaks selle väikse kulu sellel aastal sisse ja teeniks selle järgmisel aastal tasa," ütles Allsaar.

Eesti teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu Kevili juhataja Hannes Prits leidis, et suvivilja tasuvus sõltub tänavu sellest, millal õnnestus väetised ära osta ja kas  majapidamises on võtta läga, millega põldu lisaks väetada.

"Karmilt öeldes on nii, et need, kel õigel ajal õige hinnaga väetised ostmata on jäänud ja tänase hinnaga ostma peaks, täna suvivili kindlasti ei kalkuleeri, arvestades hetke börsihindu," ütles Prits.

Suvivilja külvamata jätmine Pritsi hinnangul Eesti toidujulgeolekut ei mõjuta.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uisupidu

uued saated

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:57

VAATA OTSE | Petrõkina ja Langerbaur sooritavad MM-il vabakava Uuendatud

19:49

Mätik näitas ebatavalisel temposõidurajal head taset

19:32

Meedia: Ust-Luga sadamat tabas järjekordne Ukraina droonirünnak Uuendatud

19:20

Venemaa keelab alates 1. aprillist täielikult bensiini ekspordi

19:13

Aigro tegi Planica lennumäel hooaja lõpetuseks kaks korralikku hüpet

18:59

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:56

Näitusel "Delfti sinine" esitleb oma unikaalset kogu arheoloog Heikki Pauts

18:50

Päevakaja (27.03.2026 18:00:00)

18:50

VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis võitis Keenia vastu avapoolaja Uuendatud

18:46

Lähis-Ida sõda paljastab Briti mereväe puudused

otse uudistemajast

tähistame koos

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:10

Swedbanki uute sularahaautomaatidega kaasneb mitu muudatust

26.03

Eksperdid: Ust-Lugat rünnanud droonid kasutasid Baltimaade piiri otseteena

19:32

Meedia: Ust-Luga sadamat tabas järjekordne Ukraina droonirünnak Uuendatud

26.03

Zelenski: USA nõuab julgeolekutagatiste eest Donbassi loovutamist

10:19

Allikad: Putin käskis oligarhidel panustada Venemaa eelarvesse

06:59

Elering betoneerib kergdroonide vastu kaitsmiseks alajaamade südameid

17:09

Läti: Venemaa püüab Ukraina tehtud õhurünnakuid siduda Balti riikidega Uuendatud

14:04

Tuul Mobility esitas pankrotiavalduse

12:01

Pentagon kaalub 10 000 täiendava maaväelase saatmist Lähis-Itta Uuendatud

26.03

ERR Ukrainas: tapatsoonide tõttu kasutab armee üha enam maismaadroone

ilmateade

loe: sport

19:57

VAATA OTSE | Petrõkina ja Langerbaur sooritavad MM-il vabakava Uuendatud

19:49

Mätik näitas ebatavalisel temposõidurajal head taset

19:13

Aigro tegi Planica lennumäel hooaja lõpetuseks kaks korralikku hüpet

18:50

VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis võitis Keenia vastu avapoolaja Uuendatud

loe: kultuur

18:56

Näitusel "Delfti sinine" esitleb oma unikaalset kogu arheoloog Heikki Pauts

16:23

Otse kell 20: Eesti teatri auhindade tseremoonia Tallinna linnateatris

15:50

Selgusid presidendi rahvaluulepreemia laureaadid

13:35

Piret Jaaksi näidend "Siirderiitujad" jõuab Leedus lavale

loe: eeter

14:43

Kadri Voorand: artisti haavatavus sünnib läbielatud kogemustest

12:05

Florian Wahl: ma ei pea end vingujaks, aga koduste sõnul olen hull kaebleja

11:11

Maanteemuuseum: nõukaaegses Kuusalu bensukas saab tõelise nostalgialaksu

10:18

Presidendi preemia saanud Annika Kaalep hoiab töökorras seadmed, millest sõltuvad inimelud

Raadiouudised

17:45

Suviteravili võib jääda sel aastal külvamata

17:40

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Narva volikogu liiget häälteostus

17:40

Kaubanduskoda soovib ametnikele vähem puhkusepäevi

16:35

Kadriorus Mikkeli muuseumis on väljas Hollandi Delfti sinised keraamilised aarded

16:20

Riik kaasajastab droonide tuvastamise ja tõrjumise reegleid

16:20

Pärnu lahe jää on veel korralik ja jäämurdjal tööd jagub

16:05

Tartus tekitab küsimusi linnavalitsuse tempo rattateede põhivõrgustiku rajamisel

15:25

Raadiouudised (27.03.2026 15:00:00)

13:50

Ilus kevadilm jätkub

13:50

Tehisintellekti kasutamine koolides nõuab õppetööle uut lähenemist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo