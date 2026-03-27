Teraviljakasvatajad võivad suvivilja sootuks külvamata jätta

Eesti teraviljakasvatajate seas levib üha enam arusaam, et ebasoodsate majandusolude tõttu tuleks tänavu jätta suviteravili, nagu näiteks suvinisu, suvioder ja kaer, aga samuti hernes ja uba, sootuks külvamata.

Jõgevamaa põllumees Tõnis Soopalu kasvatab teravilja kokku kolmesajal hektaril, kaks kolmandikku maadest on renditud.

"60–70 protsenti on taliviljad. See on ju teada-tuntud tõde, et ega suvivili Eesti kliimas, eriti kui meil on nii heitlikud ilmad, taha väga hästi kasvada," lausus Soopalu.

Praegusi kõrgeid kütuse- ja väetisehindu arvestades tuleb Soopalu sõnul nüüd igal põllumehel kalkuleerida, millised on tema püsikulud ja kas suvivilja üldse tasub külvata.

"Tänaste sisendhindade juures, mis on väetis, kütus, mis on rallinud mõne kuu jooksul ikka hirmsast moodi, ma ütleks täna, et need suviviljade saagid, kui me räägime suvinisust ja suviodrast, oast, hernest, peavad olema sellised, mida väga tihti Eestis ei ole nähtud. Et sa üldse tuleksid oma kuludega nulli," ütles Soopalu.

Mida suure tõenäosusega külvamata jäetakse?

"Suviotra, mina leian, ei ole üldse mõtet külvata. Kaer oli väga populaare mõned aastad tagasi, kaera hind oli päris hea. Aga nüüd on kaera hind mingi 158 eurot tonn, ma peaks seitse tonni kaera hektarilt saama, et see ära tasuks üldse," lausus Soopalu.

Järvamaa põllumees Raido Allsaar kasvatab 1300 hektaril tera- ja kaunvilja, sellest ainult kümme protsenti on suvivilja all. Kuna juba praegu on põldudel näha põua ilminguid, plaanib mees suviviljade külvamisest loobuda ja sügisel suurendada taliviljade osakaalu.

"Paari nädala jooksul võib tekkida olukord, kus ma jätan väetised ja seemned lattu ja võib-olla teatud suvivilja ei külva. Isegi kui suvivili on kasumlik, on see vähekasumlik. Ja ma pigem võtaks selle väikse kulu sellel aastal sisse ja teeniks selle järgmisel aastal tasa," ütles Allsaar.

Eesti teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu Kevili juhataja Hannes Prits leidis, et suvivilja tasuvus sõltub tänavu sellest, millal õnnestus väetised ära osta ja kas majapidamises on võtta läga, millega põldu lisaks väetada.

"Karmilt öeldes on nii, et need, kel õigel ajal õige hinnaga väetised ostmata on jäänud ja tänase hinnaga ostma peaks, täna suvivili kindlasti ei kalkuleeri, arvestades hetke börsihindu," ütles Prits.

Suvivilja külvamata jätmine Pritsi hinnangul Eesti toidujulgeolekut ei mõjuta.