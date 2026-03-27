Häälteostu kahtlustus võib mõjutada Narva võimuvõitlust

Keskkriminaalpolitsei andmeil toimus häälte ostmine sügisestel kohalikel valimistel. Lisaks Jesseljunasele esitati kahtlustus veel kahele inimesele, kes poliitikut häälte ostmisel abistasid. Uurimine tuvastas, et piirilinna valija hääl maksab üllatavalt vähe.

"Hääletamise eest maksti valijale suurusjärk kümmekond eurot, ühe hääle eest. Võimalikke häälemüüjaid on ühekohaline number inimesi, aga see number ajas muutub ja nende inimeste arv suureneb," lausus keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp.

Jesseljunas kogus valimistel 182 häält ja pääses volikokku Mihhail Stalnuhhini nimekirjas. Hiljem muutis ta meelt ja liitus Keskerakonna fraktsiooniga. Keskerakond ja Plaan B peavad koalitsioonikõnelusi ning Jesseljunase kõrvalejäämine või lahkumine volikogust viiks nad tagasi opositsiooni.

"Peamine ülesanne on teostada võimuvahetus, valida uus linnapea ja sellega me läheme edasi. Ja praegu niikuinii Oleg on meie meeskonna liige, tema võib hääletada ja me peame arvestama tema häälega. Ma arvan, et süütuse presumptsioon peab kehtima. Kindlasti me peame ootama kohtuotsust," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Aleksei Jevgrafov.

Viimane tõendatud häälteostu juhtum leidis Narvas aset viis aastat tagasi, kui kahtlustus esitati Katri Raigi valimisliidus volikokku pääsenud Sergei Gorlatšile. Toona pööras kodufraktsioon Gorlatšile selja. Ka Keskerakond võiks samamoodi käituda.

"Jesseljunasest peaks saama persona non grata, vähemalt selleks ajaks, kuni pole selge, et ta ei ole selles süüdi. Arvestades, kui palju inimesi neil on ja arvestades neid plaane, mis neil on, siis ma arvan, et nad teda kindlasti ei viska välja, ega ei hakka ka peksma," lausus fraktsiooni Respekt esimees Deniss Lartšenko.

Jesseljunaselt kommentaari saada ei õnnestunud.